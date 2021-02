Six Days in Fallujah se nenadano vraća iz pepela

Posljednji put smo o Six Days in Fallujah, kao i ekipi Atomic Gamesa koja ga je izrađivala, čuli prije više od deset godina, pa ne čudi da nas je jučerašnja objava poprilično iznenadila

Ekipa Atomic Gamesa je osnovana 1989. i ponajbolje ih pamtimo po serijalu Close Combat, kao i nikad dovršenoj vojnoj pucačini Six Days in Fallujah koja je svojevremeno zvučala obećavajuće. Spomenuti naslov je trebao igračima ponuditi autentično iskustvo suvremenog ratovanja temeljeno na drugoj bitci za Faluđu tijekom rata u Iraku 2004. godine, no izdavačka kuća Konami se 2009. povukla iz partnerstva s developerima i obustavila daljnje financiranje zbog kontraverzne tematike. Atomic Games nije odustajao i obećavali su kako će pronaći nove izdavače, pa čak i govorili kako je projekt dovršen, no od čitave priče nije bilo ništa. Dapače, na temelju određenih elemenata igrivosti implementiranih u Six Days in Fallujah kreirali su i 2010. objavili multiplayer naslov Breach koji nije prošao baš najbolje i to su posljednje vijesti koje smo čuli o autorima i njihovim projektima. Jučer je pak zajedničko službeno priopćenje Victure i Highwirea stiglo kao grom iz vedra neba, tim više što je upravo Six Days in Fallujah povod za isto.

U istom CEO Victure Peter Tamte, koji je istu dužnost obnašao u Atomic Gamesu se igračima obratio riječima kako smatraju da je Six Days in Fallujah važan projekt i odbija argumente da igre nisu medij putem kojeg bi publici trebali biti predstavljeni kontroverzni događaji iz stvarnog života. Zbog toga već tri godine rade na ovoj igri stvarajući tehnologiju i mehanike koje će igrače više približiti neizvjesnosti i taktikama suvremenog ratovanja nego ijedan projekt do sada. Ako je vjerovati navodima na službenim web stranicama, preko sto marinaca, vojnika i iračkih civila koji su 2004. bili u Faluđi tijekom borbe je podijelilo s developerima osobne priče, fotografije i video zapise prema kojima je stvarana igrivost, a iste ćemo iskusiti u vidu dokumentarnih intervjua tijekom kampanje.

"Kako bitka uistinu izgleda je teško razumjeti ako lažni ljudi rade lažne stvari na lažnim mjestima", kaže Peter Tamte i nadodaje kako je ova generacija pokazala istu požrtvovnost i hrabrost kao bilo koja tijekom povijesti, te da je vrijeme za izazov zastarjelim predrasudama i tome što igre mogu biti. Promotivni video kojeg donosimo u sklopu ove vijesti izgleda odlično, pa ostaje da vidimo hoće li ovaj put Atomic/Victure imati više sreće sa škakljivom tematikom kakvu namjeravaju prezentirati u Six Days in Fallujah.