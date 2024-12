Snoop Dogg među top 2% svih igrača na globalnoj gamerskoj sceni

Snoop Doggov Xboxov godišnji pregled za 2024. godinu potvrdio je njegov status istinskog gejmera: igrao je 1.363 sata na Xboxu. Uz to, etablirao se kao medijska zvijezda i širi e-commerce platformu koja nudi proizvode inspirirane kanabisom...

Godišnji pregled za 2024. godinu, kojim se pohvalio na društvenim mrežama, pokazuje da nije samo slučajni i povremeni igrač, već pravi zaljubljenik u svijet videoigara. Statistika pokazuje respektabilne rezultate, posebno u sportskim naslovima, pa se mnogi pitaju kako je to uspio postići uz brojne obveze u zabavnoj industriji i biznisom kojim se bavi.

Tijekom 2024. godine igrao je na Xboxu ukupno 1.363 sata, što ga svrstava među top 2% svih igrača na globalnoj razini. Vidljiva je reperova sklonost sportskim igrama. Snoop je postigao status među 1% najaktivnijih igrača u igrama Madden NFL 24 i Madden NFL 25. Također se plasirao među najboljih 15% igrača u EA Sports College Football 25.

Od Olimpijade do novog albuma

Godina 2024. bila je iznimno uspješna za Snoop Dogga jer uspješno balansira između hobija i profesionalnih obveza. Komentirao je i nastupao na zatvaranju Olimpijskih igara 2024. u Parizu. Novi album "Missionary", suradnja s Dr. Dreom, izlazi za par dana. Ovaj album označava njihovu prvu potpunu suradnju od Snoopovog debitantskog albuma "Doggystyle" iz 1993. Također je nastupio na The Game Awards 12. prosinca.

Snoop kao lik u Modern Warfare

Snoopova povezanost s gaming svijetom proteže se izvan njegovog osobnog vremena za igranje. Pojavio se u više naslova Call of Duty, uključujući kao lik u Modern Warfare 2 i 3 te Vanguard. Također je radio glasovnu najavu u Call of Duty: Ghosts iz 2014. Iako su njegovi streamovi ponekad bili opterećeni tehničkim problemima, Snoop se povezivao s obožavateljima putem Twitcha. Njegova ljubav prema Xboxu dovela je do toga da je dobio prilagođeni hladnjak za Xbox Series X.

Snoop nastavlja širiti i svoje poslovno carstvo. Pokrenuo je SWED.com, e-commerce platformu koja nudi proizvode inspirirane kanabisom. Ovaj pothvat proširuje njegov Smoke Weed Every Day (S.W.E.D.) lifestyle brend.