Sony tuži Tencent zbog prevelike sličnosti igre Light of Motiram s Horizon Zero Dawnom

Premda je Light of Motiram najavljen još krajem prošle godine, Sony je prije nekoliko dana odlučio pokrenuti tužbu protiv Tencenta zbog očitog kopiranja elemenata Horizon Zero Dawna

Već je prilikom najave Light of Motirama u studenom prošle godine bilo očito kako su Tencent i razvojni tim Polaris Quest kao uzor iskoristili veliki Sonyjev hit Horizon Zero Dawn, što je dodatno potvrđeno i posljednjim promotivnim videom objavljenim prije dva tjedna.

Light of Motiram je zamišljen kao igra u kojoj svijetom vladaju mehanička čudovišta, a suprotstavit će im se mlađahna ratnica — što ne bi bio problem da se vizualni identitet i mehanike igrivosti velikim dijelom ne poklapaju sa spomenutim Horizonom.

Sony se zbog toga odlučio na tužbu zbog očitog kopiranja, u kojoj traži određeni novčani iznos, kao i uredbu kojom bi se Tencentu zabranio daljnji razvoj igre i naložilo uništavanje svih trenutnih materijala.

U tužbi su vrlo detaljno opisane sve sličnosti između dviju igara — počevši od priče, glavne junakinje i tematike, do grafike i igrivosti — te je navedeno kako su predstavnici Tencenta u ožujku pristupili Sonyju s prijedlogom partnerstva kojim bi proširili franšizu Horizon, što je odbijeno.

Izgleda da ih to nije spriječilo da nastave s izradom Light of Motirama, kojeg Sonyjevi odvjetnici već u prvim rečenicama tužbe nazivaju „ropskim klonom“ Horizon Zero Dawna.