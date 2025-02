Sonyjev State of Play s mnoštvom uzbudljivih najava

Veljača je, prema ustaljenom Sonyjevom rasporedu, rezervirana za State of Play, posebnu prezentaciju uglavnom usmjerenu na nova izdanja za PlayStation, no velika većina njih prije ili kasnije dolazi i na druge platforme. Prezentacija je obilovala velikim najavama novih igara, potvrdom datuma izlaska te novim promotivnim materijalima za ranije otkrivene naslove.

Primjerice, Borderlands 4 službeno je potvrđen za 23. rujna, a ekipa iz Gearboxa navodi da je serijal doživio značajne promjene, što je vidljivo i u novom traileru. Pritom se ponajprije ističu mehanike kretanja, koje su sada mnogo brže i dinamičnije, dok se puni prikaz igrivosti očekuje tijekom proljetnog State of Playa.

Posebno nas je razveselila najava Days Gone Remastereda, koji stiže 25. travnja. Smješten u postapokaliptični svijet zombija, ovaj je naslov pravi uspjeh doživio tek nakon izlaska na PC-ju, a u novoj verziji možemo očekivati osuvremenjenu grafiku, nove efekte i dodatne sadržaje. Vlasnici verzije za PS4 i PC ne moraju kupovati cijelu igru, već samo nadogradnju po cijeni od 10 dolara.

Jedan od potencijalnih hitova mogao bi biti Darwin’s Paradox!, akcijska avantura o hobotnici zarobljenoj u tvornici hrane. Uz mogućnost penjanja po bilo kojoj površini, kamuflažu i ispuštanje tinte u slučaju opasnosti, igra obećava mnogo zabave dok vodimo simpatičnog Darwina prema slobodi.

Directive 8020 peta je igra iz serijala The Dark Pictures Anthology i, kao i prethodne, pripada survival horor žanru. Ovoga puta vodit ćemo pet igrivih likova kroz nelinearnu priču oblikovanu našim odlukama. Radnja je smještena na planet Tau Ceti f, posljednje počivalište kolonizatorskog broda, a na nama je da otkrijemo uzrok njegova uništenja – što, naravno, neće proći bez drame i zastrašujućih scena.

Ljubitelji Freddyja 13. lipnja moći će zaigrati Five Nights At Freddy’s: Secret of the Mimic, jedanaesti nastavak serijala. S naglaskom na istraživanje iz prvog lica i nepredvidive horor elemente, igra će zasigurno razveseliti stare fanove. Uz verziju za PC i PS5, istog datuma stiže i inačica za PS VR 2, koja će strahove učiniti još intenzivnijima.

Početkom rujna Nacon i razvojni tim Rogue Factor planiraju izlazak akcijske avanture Hell is Us. Igra nas stavlja u ulogu Remija, koji pokušava pronaći svoje roditelje, a na tom ga putu ometaju nadnaravna bića protiv kojih ćemo se boriti mačevima, kopljima i sjekirama, pri čemu svako oružje donosi specifičan stil igranja. Pomoć ćemo imati u obliku drona koji može odvraćati pažnju protivnicima, a zahvaljujući Unreal Engineu 5, igra vizualno izgleda odlično.

Avanture simpatičnog Dave the Divera nastavljaju se u travnju kada ova opuštajuća avantura dobiva DLC Dave the Diver: Ichiban’s Holiday na svim platformama. Riječ je o dodatku u kojem Kasuga Ichiban, lik iz serijala Like a Dragon, odlučuje provesti praznike u Blue Hole laguni i ondje nailazi na krivolovce protiv kojih će udružiti snage s nespretnim Daveom.

Akcijski RPG Lies of P dvije godine nakon izlaska dobiva novi DLC. Nazvan Lies of P: Overture, ovaj dodatak donosi priču koja prethodi događajima iz glavne igre. Igrače vodi u grad Krat prije njegova pada, gdje ćemo u ulozi Geppettove smrtonosne lutke pratiti misterioznog ubojicu i otkrivati neispričane priče te tajne u samom gradu i okolici.

Za ljubitelje akcije, Reikon Games i Deep Silver 6. svibnja izdaju novi FPS Metal Eden. U ovoj futurističkoj avanturi akciju pratimo očima borbenog androida poslanog na samoubilački zadatak spašavanja preživjelih iz ogromnog grada Moebiusa, nekoć zamišljenog kao utočište čovječanstva, a sada pretvorenog u smrtonosnu zamku.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater izazvao je veliko uzbuđenje među fanovima serijala već prilikom najave, a Konami je na State of Playu objavio da ga možemo očekivati 28. kolovoza. Novi promotivni video otkriva značajan napredak u grafičkom osvježenju igre, a potvrđeno je i uvrštavanje Snake vs Monkey načina igranja.

Capcom je predstavio dva noviteta. Uz remaster Onimusha 2: Samurai’s Destiny, koji stiže 23. svibnja, prikazan je i Onimusha: Way of the Sword, zakazan za sljedeću godinu. Zanimljivost je da je glavni lik, Miyamoto Musashi, modeliran prema legendarnom japanskom glumcu Toshiru Mifuneu, koji je svjetsku slavu stekao u samurajskim filmovima.

Returnal možda nije oduševio sve igrače, ali je svakako jedan od originalnijih naslova koji potvrđuje talent ekipe Housemarque. Njihov novi projekt, Saros, stiže sljedeće godine i donosi adrenalinsku akciju, a više informacija o igrivosti dobit ćemo kroz nekoliko mjeseci u novom traileru.

Split Faction još je jedan naslov koji s nestrpljenjem očekujemo. Riječ je o novom projektu Hazelight Studiosa, autora fantastične kooperativne avanture It Takes Two. Kao i spomenuti hit, i Split Faction namijenjen je igranju u dvoje te tematski dijelom podsjeća na prethodnika jer vodi Mio i Zoe kroz avanture smještene u svjetove nastale iz njihove mašte.

Na kraju, Eclipse Glow Studio predstavio je Tides of Annihilation, akcijsku avanturu smještenu u mističnu, gotovo apokaliptičnu verziju razorenog Londona. U ulozi Gwendolyn moći ćemo prizvati jednog od dva viteza, ovisno o željenom stilu igranja i izazovima koji nas očekuju. Nakon toga slijedi čistokrvna akcija uz spektakularne efekte i vizualno atraktivnu scenografiju.