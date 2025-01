Sonyjeve igre na Steamu više neće uvjetovati prijavu na PSN korisnički račun

Nakon što smo ih u nekoliko navrata hvalili zbog prebacivanja njihovih PlayStation ekskluziva na PC i sve se činilo savršenim, Sony je nakon izlaska Helldiversa 2 pokušao uvjetovati igranje obaveznom prijavom s PSN korisničkim računom i sam sebi opalio šamar. Kako smo pisali, nakon bojkota igrača i masovnog zasipanja negativnim komentarima inače odličnih Helldiversa 2 isključivo zbog spomenute odluke, od toga se odustalo, no nadolazeći naslovi koje potpisuje Sony od samog su starta tražili povezivanje PSN i Steam korisničkih računa.

S jučerašnjim danom stigle su dobre vijesti. U neuobičajeno kratkoj objavi na PlayStation Blogu, Sony je najavio kako s današnjim izlaskom Marvel’s Spider-Mana 2 na Steamu kreće nova poslovna politika. Točnije, prijava na PSN za igrače na Steamu bit će opcionalna. Spomenuta akcijska avantura nije jedina, s obzirom na to da će isti tretman dobiti i The Last of Us Part II Remastered koji izlazi 3. travnja, a retroaktivno će uvjetovanje PSN računa biti uklonjeno iz već dostupnih God of War Ragnaröka i Horizon Zero Dawn Remastereda.

Doduše, igrači koji to iz nekog razloga žele i dalje će moći povezati račune PSN i Steam. Dapače, prema najavi, u dostupne igre uskoro stižu bonusi u vidu kozmetičkih predmeta, kao i trofeji koji će biti moguće otključati isključivo nakon spomenute procedure, no sumnjamo da će biti baš toliko privlačni da bi natjerali igrače koji mrze bilo kakav oblik uvjetovanja na promjenu mišljenja.