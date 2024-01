S.T.A.L.K.E.R. 2 je uz novu odgodu dobio i finalni datum izlaska u rujnu

Neki ga hvale, drugi mu ne žele ni primirisati, no činjenica jest da je S.T.A.L.K.E.R. po mnogočemu bio jedan od predvodnika survival horor FPS-ova i svojedobno igra koja je postavila nove standarde, no nakon trećeg poglavlja, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, razvoj serijala je upao u probleme. Njegov četvrti nastavak, odnosno "pravi" nasljednik, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl je najavljen još davne 2010. godine, no ekipa GSC Game Worlda je uslijed loših poslovnih odluka spala na četvrtinu radne snage i praktički su se raspali. Nanovo su oformljeni četiri godine kasnije, a 2018. su iznova najavili radove na S.T.A.L.K.E.R.-u 2 i tri godine kasnije objavili kako su prešli na Unreal Engine 5 što je dodatno odužilo razvoj.

Loša sreća se nastavila ruskim napadom na Ukrajinu, pa je dio programera tipkovnice zamijenio puškama, dok je razvojni tim preseljen u Prag, što ponovo izaziva odgodu na prvo tromjesečje 2024. Iako je GSC Game World već nakon prošlogodišnjeg Gamescoma bio svjestan da neće stići sve dovršiti na vrijeme, ipak su otezali s javnim priznanjem koje je u konačnici pristiglo jučer.

Obzirom da su bili svjesni da je strpljenje igrača pri kraju, bili su potpuno predani izlasku igre početkom ove godine, no kako kažu, "određene tehničke nesavršenosti i dalje drže S.T.A.L.K.E.R.-a 2 ispod očekivanih standarda koje fanovi priželjkuju". Ipak, kratkim videom su najavili 5. rujan kao finalni datum otvaranja Černobilske zone za sve željne novih avantura u ovom opasnom svijetu.

Ukratko ćemo ponoviti kako nas u igri očekuje područje od 64 kvadratna kilometra oko Černobilske elektrane u kojeg je pristup zabranjen nakon druge velike havarije, no obzirom na brojne dragocjenosti i artefakte koji se u njemu kriju, usamljeni oportunisti zvani S.T.A.L.K.E.R.-i će u njemu potražiti slavu i bogatstvo.

U sukobima protiv pripadnika brojnih frakcija će nam biti na raspolaganju preko trideset tipova oružja i nebrojeno modifikacija, a s nekima se možemo i povezati na obostranu korist. Dakako, razni tipovi mutanata će nam konstantno zagorčavati život, posebice zbog tvrdnje developera da su svakog kreirali u nekoliko varijanti s različitim sposobnostima, a obzirom da je riječ o otvorenom svijetu, vlastitim odlukama ćemo krojiti tijek priče što će rezultirat s nekoliko mogućih završetaka.