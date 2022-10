Steam Deck i Deck Docking Station predvode prodaju na Steamu (3.10. – 10.10.)

Iako je Valve najavljivao kako je u nekoliko navrata povećao proizvodnju Steam Decka, prijenosne konzole/računala na kojem je moguće zaigrati masu igara iz kolekcija na Steamu, izgleda da se situacija tek sad smirila. Prema dostupnim informacijama, igračima koji se odluče za njega može biti isporučen za dva do četiri tjedna, što je uistinu pohvalno obzirom da su ga neki čekali gotovo godinu dana.

Kad ga već spominjemo, recimo kako Steam Deck suvereno vlada ljestvicom najprodavanijih od kada su za njega otvorene predbilježbe, a nedavno objavljeni Deck Docking Station koji vlasnicima Decka omogućava spajanje svih perifernih uređaja i kablova na jednom fiksnom mjestu ga slijepo slijedi i također kupcima može biti isporučen u navedenim rokovima.

Dok se vodeća pozicija na Steamovoj ljestvici najprodavanijih ne mijenja, ostatak je uvijek zanimljiv, pa tako imamo situaciju da se na istoj, potpuno očekivano, odmah iza vodećih pozicija našla FIFA 23, novo i ujedno posljednje izdanje ove nogometne igre pod pokroviteljstvom Electronic Artsa. Obzirom da su isti izgubili licencu, od sad pa nadalje ćemo FIFA-u gledati u nekom drugom izdanju, dok je EA najavio vlastiti serijal EA Sports FC.

Uz standarde hitove kao što su Cyberpunk 2077 i predbilježbe za CoD: Modern Warfare II, drago nam je vidjeti i neka svježa imena poput Groundeda, survivala uz kojeg smo se proteklih tjedana prilično zabavili, kao i Need for Speed Heat koji je na ljestvicu dospio zahvaljujući masivnom popustu. Iako Heat definitivno nije najbolje izdanje ovog serijala, uz 95 posto popusta i cijenu od 3.50 eura, ne čudi da su ga mnogi uvrstili u kolekcije., no napominjemo kako je vremena malo obzirom da promocija traje samo do sutra popodne.