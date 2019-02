Što možete očekivati od otvorene bete za The Division 2

Nakon što se početkom mjeseca održala takozvana privatna beta za Tom Clancy's The Division 2 u kojoj su oni igrači koji su dobili pozivnice mogli pozvati još tri prijatelja, ovog vikenda će se održati beta u kojoj će moći sudjelovati svi zainteresirani igrači. Iako je Ubisoft tu vijest vjerojatno htio malo duže zadržati za sebe, jedan od developera je za vrijeme prijenosa uživo prije dva tjedna rekao da nas prije izlaska konačne verzije čeka još jedno testiranje.

Par dana prije nego što se to dogodi dobili smo sve detalje putem objave na Ubisoftovim stranicama. Otvorena beta započinje ovog petka u 10 sati po našem vremenu, a moći ćete početi s preuzimanjem dan ranije, u četvrtak u 10 sati. Za vrijeme trajanja testa moći ćete proći kroz tri glavne misije, od kojih su dvije bile u prošlom testu, pet sporednih misija, vidjeti što će nuditi endgame, isprobati PvPvE mod, kao i punokrvni PvP skirmish mod, a sve to možete sami ili s još tri igrača u kooperativnom modu.

Svi oni koji sudjeluju u beti i odrade određene izazove imaju priliku otključati određenu opremu koju će moći koristiti u konačnoj verziji. Evo što se nudi:

Otvorena beta trajat će do 4. ožujka, a The Division 2 službeno izlazi 15. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Kao i prijašnja beta, i ova će biti dostupna na sve tri platforme. Sve što je Ubisoft do sada objavio možete pronaći na službenim stranicama, dok se kratak trailer s informacijama o nadolazećem testiranju nalazi ispod teksta.