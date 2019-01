Što sve stiže u Assassin's Creed Odyssey u siječnju

Assassin's Creed Odyssey je nakon izlaska početkom listopada prošle godine obogaćen solidnom količinom novih sadržaja, a Ubisoft planira i dalje nastaviti tim tempom. Nakon prvog poglavlja ekspanzije Legacy of the First Blade vrijeme je za drugu, no razvojni tim priprema i razne druge dodatke. Ipak, krenut ćemo najprije od najvećeg.

Druga epizoda imena Shadow Heritage nastavlja, naravno, tamo gdje je prva stala, a u njoj ćete istražiti zašto je Order of the Ancients blokirao promet oko lučkog grada Achaia. To znači da ima civila kojima treba pomoć, tajno oružje koje treba ukrasti i raznijeti barikadu za što ćete iskoristiti svoj brod. Ova epizoda postat će dostupna od 15. siječnja, a kako biste započeli morate ispuniti četiri uvjeta - prijeći prvu epizodu, riješiti Naxos misije u sedmom poglavlju osnovne priče, biti minimalno level 28 i imati Season Pass ili zasebno kupljenu ekspanziju.

Sljedeći dodaci su besplatni i mogu ih preuzeti svi vlasnici igre. Najprije se spominju dvije Lost Tales of Greece misije: Daughters of Lalaia i A Poet's Legacy. U prvoj ćete kao Kassandra ili Alexios otići u selo iz kojeg su se svi muškarci zaputili u rat, dok je ostatak mještana ostao bespomoćan. Vaš ih je zadatak naučiti osnovama borbe kako bi bili što spremniji za ono što dolazi, a koja će ih sudbina dočekati ovisi o odlukama koje ste donijeli.

Druga misija stiže krajem mjeseca i za nju razvojni tim kaže da ćete upoznati Grčku pjesnikinju koja je bila poznata po skandalima. "Za vrijeme ovih misija ćete kroz njege opasne performanse saznati da nije onakva kakvom se čini". Treći besplatni dodatak zove se Cyclops - Arges i kao što mu naziv kaže u igru dodaje kiklopa. Radi se o bossu koji je zamišljen kao izazov za kraj igre, zbog čega je preporuka da ga pokušavate nadjačati samo ako ste level 50 ili više. Ako to uspješno napravite, nagrada je njegovo legendarno oružje Hammer of Hephaistos.

Ostale promjene stižu u sklopu nove nadogradnje i uključuju stvari koje su igrači tražili. Redom izgledaju ovako: dva nova ranga plaćenika, novi prodavač Hephaistos koji omogućuje dodatno nadograđivanje oružja, novi itemi u sklopu paketa Dionysos, Athena i Naval te ono što je bilo najtraženije od izlaska igre - Level Scaling. Uz ovu opciju moći ćete podesiti kako se neprijatelji prilagođavaju vašem levelu: Default se prilagođava odabranoj težini, Heavy vašem levelu, Medium je dva levela niži od vašeg i Light četiri levela niži od vašeg. Podešavati možete na svakoj težini osim Nightmare koja je zamišljena za pružanje najvećeg izazova.

Besplatna nadogradnja koja će ubaciti sve te promjene stiže već sutra, 10. siječnja, pa možete sve promjene sami isprobati. Assassin's Creed Odyssey izašao je 5. listopada prošle godine za PC, PlayStation 4 i Xbox One, te se dopao i igračima i kritičarima. Nakon drevnog Egipta radnja se preselila u Grčku, a budući da Ubisoft ove godine ima u planu preskočiti izdavanje novog nastavka igrači će još neko vrijeme provesti na Mediteranu. Ispod teksta možete vidjeti što su developeri imali za reći o novim dodacima, dok sve druge informacije o ovoj igri možete proučiti na službenim stranicama.