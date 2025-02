Sve ovogodišnje Steam rasprodaje na jednom mjestu!

Valve je potvrdio sve datume Steam rasprodaja i tematskih festivala za 2025. godinu! U novoj objavi tvrtka je istaknula raspored spomenutih događanja kako bi igračima i developerima olakšala planiranje. Uz četiri velike sezonske rasprodaje i tri Next Festa, Steam će tijekom godine održati i niz tematskih festivala posvećenih različitim žanrovima igara.

Proljetna rasprodaja trajat će od 13. do 20. ožujka, ljetna od 26. lipnja do 10. srpnja, jesenska od 29. rujna do 6. listopada, dok će zimska rasprodaja započeti 18. prosinca i završiti 5. siječnja iduće godine. Prvi Next Fest najavljen je za tekući mjesec (24. veljače – 3. ožujka), a sljedeća dva su u lipnju (9. – 16.), odnosno listopadu (13. – 20.).

Što se posebnih festivala tiče – trenutno traje Co-Op Fest rasprodaja na platformi, a u ožujku ćete moći po sniženim cijenama nabaviti visual novel naslove u prvom dijelu mjeseca (3. – 10.), dok je u drugom dijelu (24. – 31.) mjeseca na rasporedu City Builder & Colony Sim Fest za sve ljubitelje strategija.

Potom slijede Sokoban (21. – 28. travnja) i Wargames (28. travnja – 5. svibnja) festivali, a svibanj je rezerviran za Creature Collector Fest (12. – 19.) te festival zombija i vampira (26. svibnja – 2. lipnja). Od 16. do 23. lipnja bit će sniženi naslovi povezani s pecanjem riba, a nakon ljetne rasprodaje na rasporedu su Automation Fest (14. – 21. srpnja), festival posvećen utrkama (28. srpnja – 4. kolovoza), 4X festival (11. – 18. kolovoza), festival pucačina iz trećeg lica (25. kolovoza – 1. rujna) te Political Sim Fest (8. – 15. rujna). Na kraju godine čeka nas Steam Scream 4 (27. listopada – 3. studenog), Animal Fest (10. – 17. studenog) i festival posvećen sportskim igrama (8. – 15. prosinca).