Svježi SF survival Icarus dominira prodajom na Steamu (29.11. - 5.12.)

Svježi prodajni rezultati na Steamu su na prvo mjesto iznjedrili Icarus, PvE SF survival kojeg potpisuje ekipa RocketWerkza koju predvodi Dean Hall. Spomenuti je tvorac popularnog DayZ-a, a u svom novom ostvarenju nas je odlučio odvesti u duboki svemir, na planet Icarus koji je trebao biti novi dom ljudske vrste, no kolonizacija nije prošla kako je planirano.

Ipak, na Icarusu se kriju vrijedni materijali, pa lovci na blago kreću iz orbitalnih postaja u ovaj surovi svijet na kojem ih osim toksične atmosfere očekuju brojne opasnosti. Istraživanje, izgradnja, izrada predmeta i sve ostale aktivnosti su samo dio svakog ciklusa obzirom da je vrijeme na planetu ograničeno i ukoliko ne stignemo do broda koji će nas vratiti do svemirske postaje, sve što smo ostvarili će biti izgubljeno.

Moramo spomenuti kako je Icarus unatoč obećavajućim elementima dobio mješovite komentare igrača koji imaju pritužbe na popriličan broj bugova i balans igrivosti, no vjerujemo kako su to porođajne muke koje će developeri vremenom riješiti, baš kao što je to slučaj s Cyberpunkom 2077 koji je posljednjih par mjeseci doživio pravi procvat pozitivnih ocjena i sasvim se zasluženo na ljestvici najprodavanijih našao u gornjoj polovici.