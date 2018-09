The Crew 2 ima besplatan vikend na PC-u

Krajem lipnja ove godine Ubisoft je izdao The Crew 2, nastavak na osrednje prihvaćenu online trkaću igru koja je izašla 2014. godine. Unatoč novostima koje je druga igra donijela - osim automobila, sada možete upravljati motorima, avionima i gliserima - to nije bilo dovoljno da ona bolje prođe, ni kod igrača ni kod kritičara.

Najveći problemi koji su se spominjali kod izlaska su nedovoljna raznolikost i razne tehničke poteškoće, a budući da se radi o Ubisoftovoj igri, mnogi su napomenuli da se nadaju da će kao i neki drugi njihovi naslovi (For Honor, Rainbow Six Siege, Ghost Recon Wildlands, The Division) postati bolja s vremenom i nekoliko zakrpi.

Ako želite sami saznati da li se to dogodilo tri mjeseca nakon što je igra izašla, možete od danas, ali samo na PC-u. Ubisoft je uz nadogradnju pripremio besplatan vikend u kojem putem njihovog servisa Uplay možete isprobati The Crew 2 u cijelosti. Sve što napravite će vam ostati spremljeno ako se odlučite na kupovinu nakon što promotivni period završi.

Svi zainteresirani igrači mogu se zaputiti ovdje, napraviti korisnički račun ako nemaju i odmah započeti s preuzimanjem. Ova ponuda za The Crew 2 traje do 30. rujna, a do tada će se igra prodavati po 45 posto nižoj cijeni, odnosno 32,99 eura za običnu verziju, 38,49 eura za Deluxe verziju i 54,99 eura za Gold verziju.

The Crew 2 izašao je 29. lipnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako vas zanima nešto o igri, posjetite službene stranice.