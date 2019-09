The Red Solstice 2: Survivors – novi video i predbilježbe za alpha testiranje

Ekipa Ironwarda je objavila novi trailer, drugi od ukupno pet najavljenih, iz njihove taktičke akcijske strategije u stvarnom vremenu The Red Solstice 2: Survivors. Prema službenom priopćenju, svaki od njih prikazuje nove elemente igrivosti ovog zanimljivog projekta koji nas vodi u ne baš svijetlu budućnost u kojoj ostaci čovječanstva vodi nemilosrdnu borbu za opstanak. Uz mogućnost kooperativnog igranja do osam igrača što je definitivno zabavnije od soliranja, očekuju nas timske bitke koje kombiniraju brzinsku akciju Helldiversa i pomno planiranje strategija nalik onom iz serijala X-COM.

Kako navodi vodeći developer Hrvoje Horvatek, ideja dolazi iz filma Aliens i oduvijek je želio napraviti igru takve atmosfere, a na konkretne pomake ga je potaknuo mod Night of the Dead za Warcraft 3 prema kojem je kasnije napravio vlastitu modifikaciju Night of the Dead: Special Ops. Ista je u to doba bila prilično popularna i u konačnici je dovela do stvaranje franšize The Red Solstice. The Red Solstice 2: Survivors još uvijek nema zacrtani datum izlaska, no prijavom na njihove vijesti igrači mogu dobiti pristup alpha testiranju za koje također nažalost ne znamo kada bi moglo započeti, no pratimo daljnji razvoj i o svemu ćete biti na vrijeme obaviješteni.