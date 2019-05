The Sims 4, GRID 2 i Guacamelee! trenutno možete nabaviti besplatno

Svi oni koji žele proširiti svoje digitalne kolekcije igara trenutno to mogu napraviti besplatno s tri naslova, budući da EA, Codemasters i nezavisni razvojni tim DrinkBox Studios nude svoje igre. Prva igra na redu je The Sims 4. Aktualni nastavak simulacije života izašao je prije pet godina, a ovo je prva igra koju EA besplatno nudi nakon što je prošle godine sredinom srpnja ugasio svoj On The House program preko kojeg su svako malo dijelili neku igru.

Ponuda za Simse odnosi se samo na osnovnu igru i možete je besplatno nabaviti za PC putem Origina. Ako imate korisnički račun, zaputite se na ove stranice do idućeg utorka, 28. svibnja u 19 sati, i igra je vaša. Kao i s prijašnjim nastavcima u tom popularnom serijalu, problem se javlja ako želite kompletirati kolekciju - trenutno osim osnovne igre možete nabaviti šest ekspanzija od kojih svaka košta 40 eura, sedam Game Packs po 20 eura i četrnaest Stuff Packs po 10 eura. Budući da je ovo prvi put da izdavač nudi ovu igru besplatno i da je sajam E3 za manje od tri tjedna, možda se spremaju najaviti novi nastavak. Svakako ćemo to uskoro saznati, jer će EA, kao i proteklih nekoliko godina, svoju prezentaciju odraditi prije svih ostalih izdavača.

Codemasters je jučer najavio novu igru u svojem trkaćem serijalu GRID, koja će stići sredinom rujna ove godine na PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kako bi proslavili tu najavu odlučili su igračima na PC-u besplatno ponuditi GRID 2. Humble Bundle je prije par mjeseci također dijelio ovu igru, pa ako ste tada propustili ponudu, možete je sada nadoknaditi.

Zaputite se na ove stranice na Valveovom servisu večeras do 19 sati ako želite dodati igru u svoju kolekciju. GRID 2 je izašao krajem svibnja 2013. godine i pokupio prilično dobre ocjene od kritičara i igrača, pa ako volite virtualno utrkivanje, ne morate puno razmišljati.

Posljednja igra koju možete trenutno besplatno ugrabiti je indie hit Guacamelee! i to u Super Turbo Championship verziji. Ovaj spoj akcijskog platformera i metroidvanie sa zanimljivim humorom i svijetom inspiriranim meksičkom kulturom veoma je dobro odrađen, a prošle godine smo dobili priliku zaigrati i nastavak koji je solidno proširio formulu.

Kao i za GRID, zaputite se na Steam, a ponuda vrijedi do sutra u 19 sati. Osim što ovu igru možete preuzeti besplatno, nastavak je snižen za 40 posto i DLC-ovi za 50 posto, pa bacite oko na ostatak ponude ako ste zainteresirani.