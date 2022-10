The Sims 4 postali besplatni, novo poglavlje nosi radni naziv Project Rene

Prije nešto više od mjesec dana pisali smo kako je Electronic Arts odlučio pokloniti The Sims 4 što je jučer i ostvareno. Naime, od sada svi igrači bez obzira na platformu mogu besplatno preuzeti spomenuti naslov za PC putem EA Appa, Origina ili Steama, kao i za PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One. Kako kažu u prigodnoj poruci, nastupilo je vrijeme da novi igrači iskuse magiju Simsa i "otkriju nove načine igranja, ispričaju priče i izgrade svoje kreacije iz snova".

Dakako, dostupna je samo osnovna verzija igre, što je sasvim dovoljno da se oni koji su ih nekim čudom izbjegavali protekle 22 godine koliko ovaj serijal postoji, upoznaju s osnovama. Oni koji ih već igraju, povodom ovog nesvakidašnjeg događaja imaju priliku nabaviti dodatke i ekspanzije po promotivnim cijenama uz popuste do 50 posto, a uvidom na stranice Steama smo se prisjetili koliko takvih dodatnih sadržaja uistinu ima i koliko kompletno iskustvo zapravo košta, čak i uz popuste koji su trenutno aktivni.

Kao dodatni bonus za sve igrače, autori su povodom puštanja u pogon besplatne inačice odlučili darovati posebne tetovaže za njihove male čovječuljke, kao i stropni ventilator prepoznatljivog dizajna, dakako, primjenjiv unutar igre, a spomenuli su i kako nastavljaju s izradom sadržaja za ovo poglavlje, pa tako uz razne tematske pakete za iduću godinu pripremaju i dvije veće ekspanzije.

Uz sve te silne radove, razvojni tim je započeo s izradom slijedećeg punokrvnog nastavka koji je u vrlo ranom stadiju, a nosi radni naziv Project Rene. U osnovi, Project Rene će evoluirati način razmišljanja i ponašanja Simljana, način na koji će igrači stvarati svoje sadržaje i unijeti brojne inovacije na potpuno nove načine. Prema riječima developera, trenutno eksperimentiraju s kreativnim alatima koji su oduvijek bili svojevrsni zaštitni znak ovog serijala, a isti bi u novom poglavlju trebali biti fleksibilniji prilikom izgradnje i dekoriranja sadržaja u igri.

Posebno nam se svidjela najava da ćemo novi nastavak moći igrati solo, ali i kooperativno s ostalim igračima bez obzira na platformu, što će u ovaj svijet zasigurno privući dodatne sljedbenike. No, kako smo rekli, peti nastavak je još u povojima i do izlaska nas sigurno dijele godine, a do tada, uživajte u besplatnom igranju The Simsa 4.