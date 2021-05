Top pet najigranijih besplatnih igara na Steamu prošlog mjeseca

Iako nam još uvijek nije jasno zašto im treba gotovo mjesec dana za sastavljanje ovakve vrste izvješća, Steam je, obzirom da je lipanj pred vratima, po ustaljenom rasporedu objavio izvješće za travanj. Spomenutog su s potpunim pravom nazvali "mjesec remastera" obzirom da su izdanja poput Total War: Rome Remastered, SaGa Frontier Remastered i OpenTTD-a odmah dospjela u vrh najigranijih, ali i na ljestvice najprodavanijih.

Uz to, među najpopularnijim izdanjima našao se pregršt RPG-ova, koji prema službenom priopćenju od samog pokretanja ovog servisa privlače značajan udio igrača, a od svježih naslova ljubitelji ovog žanra su imali priliku zaigrati Outriderse, NieR Replicant ver.1.22474487139...,Legend of Keepers, Trials of Fire i tako redom. Dakako, igrače ipak najviše privlače besplatne igre, a takvih je u travnju bilo objavljeno podosta, no u izvješću se spominje pet najigranijih prema broju igrača u određenom vremenu, pa za one koji iz nekog razloga ne žele ili ne mogu pogledati službeni dokument, u nastavku donosimo kratak opis i linkove na free-to-play igre prema popularnosti počevši od najigranije.

Od kada se pojavio, Transport Tycoon Deluxe kojeg potpisuje legendarni Chris Sawyer nam je prirastao srcu i ganjali smo ga praktički kroz sva razdoblja našeg gamerskog staža. Jednostavna simulacija transportnog poslovanja ima u sebi nešto čarobno i a u ovom open-source remakeu je već neko vrijeme bila dostupna čak i na pametnim telefonima. Na istima nije toliko ugodna za igranje, iako i to smo radili, a kako je mnogima Steam omiljeni servis, vjerujemo da će uvrštavanje OpenTTD-a dodatno pripomoći njegovoj popularnosti.

Što reći o igri koju malo tko barem na kratko nije zaigrao, a da zvuči super pametno? Vjerojatno ništa pa ćemo ponoviti kako je World of Tanks napokon stigao na Steam iako komentari nisu baš najsjajniji, no kako je baza igrača velika i sviđa vam se arkadno napucavanje svih mogućih tenkova iz razdoblja Drugog svjetskog rata, pa i onih čiji su dizajni ostali samo u nacrtima inženjera, koga briga što netko misli. U svakom slučaju, World of Tanks uživa veliku popularnost i zasigurno će tako ostati još godinama obzirom da developeri svako malo za njega objavljuju nove sadržaje.

Još jedan FPS koji se uključio u bitku pridobivanja igrača željnih besplatnog napucavanja. Uz mogućnost napretka, kupovine oružja i dodataka, te prilagodbe taktike tijekom bitaka, ovaj suvremeni shooter nas vodi u brojna svjetska krizna žarišta u kojima je potrebna intervencija plaćenika. Ovisno o učinku, ugovorima i statusu među ostalim unajmljenim bojovnicima, imamo priliku razvijati četiri unikatne klase koje su specijalizirane za određeno djelovanje, te ih opremati s više od 80 komada suvremenog naoružanja i preko sto nadogradnji za iste. Ništa što nismo vidjeli nebrojeno puta, no besplatno je, pa isprobajte.

Uz standardni temelje "3 na 3" bitaka u borbenim arenama, Smash Legends će zasigurno naći svoju publiku obzirom da je uz verzije za iOS i Android, od travnja dostupan i na Steamu. Uz mogućnost međuplatformskih partija i simpatično stripovsko grafičko okruženje, na raspolaganju nam je nekoliko načina igranja, uključujući battle royale, team deathmatch, duel i tako redom, a u iste vodimo nekoliko unikatnih likova s vlastitim pozadinskim pričama. Napredak donosi otključavanje novih likova i dodatnih mogućnosti, i premda smo svjesni činjenice kako je ovo u prvom redu mobilna igra, možda će je netko željeti iskušati i putem Steama.

Nasljednik NGU Idlea, NGU Industries nije tip igre kojeg bismo na prvi pogled zaigrali, ali opet, riječ je o free-to-play naslovu kojeg je već isprobao određeni broj igrača. Cilj je izgradnja i upravljanje tvornicama uz stotine unikatnih materijala za izradu, mogućnost postavljanja određenih građevina, pa čak i vojske koja je potrebna za obranu od nasrtljive konkurencije. Kako kažu autori, u igru je utkana poprilična doza humora, ponekad onog više za odrasle i kao takav NGU Industries predstavlja odlična spoj igre kojoj se možete posvetiti aktivno, dok u vašem odsustvu neke stvari obavlja automatski.