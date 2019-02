U prodaji DiRT Rally 2.0 i Trials Rising

Codemasters i Ubisoft su odlučili istog dana izdati svoje verzije utrkivanja. Nakon nešto manje od dvije godine i DiRT Rallyja 4, koji je od igrača dobio podijeljene ocjene, razvojni tim poznat po svojim reli igrama pripremio je DiRT Rally 2.0. Prva verzija je nakon nešto vremena u Early Accessu oduševila ljubitelje virtualnog utrkivanja 2016. godine, a prema ocjenama kritičara nova je jednako dobra, ako ne i bolja.

Nova igra vas vodi na poznate svjetske reli lokacije diljem svijeta i daje vam da upravljate najsnažnijim vozilima koja su za taj sport napravljena. Moći ćete posjetiti Španjolsku, Poljsku, Argentinu, Novi Zeland, SAD i Australiju i odabrati između više od 50 automobila.

Osim što možete uživati u igri u single playeru, napraviti svoj tim i podešavati vozila po želji, možete se natjecati protiv ostatka DiRT zajednice u dnevnim, tjednim i mjesečnim izazovima. DiRT Rally 2.0 dostupan je za PC, PS4 i Xbox One, a na sve tri platforme možete ga nabaviti za 54,99 eura ako želite običnu verziju, odnosno 74,99 eura ako želite Deluxe verziju koja uključuje Season Pass. Sve drugo možete pronaći na službenim stranicama.

Posljednja igra koju smo dobili prilike zaigrati u serijalu Trials izašla je 2014. godine (ako ne računamo spin-off Blood Dragon), a za najnoviji nastavak se razvojni tim RedLynx odlučio vratiti počecima. Trials Rising donosi najveći broj staza koji smo u nekoj igri u ovom serijalu dobili prilike zaigrati. Motorima ćete se provesti brojnim stazama raštrkanima po svijetu, natjecati s drugim igračima, rješavati razne izazove i nastojati to napraviti što brže i sa što manje grešaka, što zbog sustava fizike zna biti prilično teško.

Ono što novi Trials ima po prvi put u serijalu jesu sustav leveliranja i, nažalost, mikrotransakcije. To nas ne čudi toliko, jer apsolutno svaka Ubisoftova igra to sada ima, neovisno o žanru i veličini, budući da inzistiraju na nečemu što zovu Games as a Live Service. Uzevši to u obzir, možemo barem biti zadovoljni s činjenicom da su dodaci samo kozmetički i možete ih otključavati novcima kojima dobivate za rješavanje izazova, ali da je bilo potrebno, barem iz perspektive igrača, nije.

Trials Rising možete zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a nabaviti ga možete za 24,99 eura. Kritičari su prilično zadovoljni onime što je RedLynx sklepao, a ako vam uz ocjene treba i više informacija posjetite ove stranice.