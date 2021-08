U znaku Amazonovog New Worlda

Kao i prošlog ponedjeljka, Steamovu ljestvicu ponovo predvodi Amazonov MMO New World, ovaj put u čak dva izdanja. Spomenuti naslov je u protekla dva tjedna bio dostupan u zatvorenoj beti koja je privukla veliki broj igrača, a kako već duže vrijeme nismo zaigrali neku poštenu igru ovog žanra, ne čudi tako veliki interes. New World izlazi 31. kolovoza i vidjet ćemo jesu li očekivanja opravdana, a izgledno je da će prije navedenog datuma zaživjeti još pokoji krug testiranja.

Uz stalnu postavu i naslove koji su bili na velikim popustima, poput Battlefielda 1, drago nam je vidjeti i svježa imena, kao što je The Ascent, kooperativni akcijski RPG smješten u cyberpunk svijet koji je završio na trećem mjestu, a slijede ga još dva noviteta. Tribes of Midgard nas vodi u vikinšku mitologiju u kojoj se deset igrača zajedničkim snagama mora suprotstaviti najezdi divova i prema objavi developera, u samo par dana uspjeli su prodati preko 250.000 kopija što smatraju iznimnim uspjehom. Orcs Must Die! 3 je pak nasljednik uspješnog serijala koji dolazi u novom ruhu i s ponekom novom mehanikom, no i dalje nam je cilj suprotstaviti se hordama nemilosrdnih čudovišta razornim oružjima i zamkama.