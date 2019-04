Ubisoft izdao Anno 1800, predstavljeni i DLC-ovi za Assassin's Creed Odyssey i Trials Rising

Ubisoft je danas za ljubitelje njihovih igara ili barem onih koje izdaju imao čak tri važne vijesti. Za one koje vole strategije i čekali su da se serijal Anno iz znanstvene fantastike vrati u povijesna razdoblja danas je dostupna nova igra. Oni koji još uvijek istražuju antičku Grčku u Assassin's Creed Odyssey uskoro će moći istražiti novo područje kroz DLC, dok će oni koji izvode vratolomije na motorima od danas to moći raditi i na novim stazama kroz Trials Rising: Sixty Six DLC. Krenimo redom.

Anno 1800 nakon par odgoda u prodaji

Novu strategiju u serijalu Anno prvi put smo dobili prilike propisno vidjeti za vrijeme sajma Gamescom prošle godine. Razvojni tim Blue Byte, koji će ove godine proslaviti 30. rođendan, se kroz Anno 1800 odlučio pozabaviti razdobljem Industrijske revolucije, a svi oni koje zanima taktiziranje i izgradnja gradova istovremeno mogu od danas vidjeti što novi nastavak krije.

Razvojni tim kaže da nova igra spaja omiljene mehanike u kojima su fanovi uživali kroz dvadesetogodišnju povijest serijala, pa su istaknuli kompleksno iskustvo izgradnje, kampanju za jednog igrača s pričom, izuzetno podesiv sandbox mod i klasično Anno multiplayer iskustvo. Uz to su morali ubaciti i neke novosti, što znači da su po prvi put prisutne ekspedicije u kojima šaljete specijalizirane timove po svijetu, nadgledanje radne snage je sada kompleksno i realistično, a kolonizirati ćete Južnu Ameriku.

Ne bi bio Ubisoft da odmah ne kaže kako igrači mogu očekivati besplatne sadržaje u obliku kooperativnog moda koji stiže uskoro, izazove i detaljne statističke preglede, ali stigli su i detalji o sadržajima koji stižu uz Sesaon Pass:

Svi koji su kupili Season Pass odmah danas imaju pristup kozmetičkim dodacima, dok će tri DLC-a dobivati postepeno kako budu izlazili. The Sunken Treasure će stići prvi i omogućiti igračima da prošire svoje carstvo na novom kontinentu i druže se s ekscentričnim izumiteljem. Nakon toga stiže Botanica kroz kojeg ćete uljepšavati svoje gradove dodavanjem modularnog botaničkog vrta. Za kraj je najavljen The Passage koji će uključivati nove proizvodne lance i materijalna dobra koje ćete dobiti priliku napraviti kako budete gradili u Sjeverozapadnom prolazu.

Anno 1800 možete nabaviti za PC putem Uplayja i Epic Games Storea u dvije verzije: obična po cijeni od 60 eura i Deluxe Edition koja za deset eura više donosi jednu misiju i neke kozmetičke dodatke. Season Pass morate kupiti zasebno, a on se prodaje za 25 eura. Kritičari su prilično zadovoljni onime što je Blue Byte pripremio, ali ako se sami želite više informirati posjetite službene stranice.

Assassin's Creed Odyssey - prva epizoda nove ekspanzije izlazi uskoro

Prošlo je malo više od pola godine od izlaska nove igre u serijalu Assassin's Creed, a Ubisoft je već izdao brdo novog sadržaja. Od besplatnih nadogradnji do novih epizoda za one koji imaju Season Pass ili ih kupuju zasebno, igrači su imali priliku iskusiti mnogo novosti. U sklopu Season Passa su igrači nedavno dobili priliku zaigrati novu verziju za Assassin's Creed 3, da bi danas izdavač objavio trailer i detalje za drugu ekspanziju, The Fate of Atlantis.

Prva od tri epizode izaći će 23. travnja za sve platforme na kojima je igra dostupna. Prema traileru kojeg je Ubisoft pripremio, igra izgleda prilično drugačije od onoga što smo do sada mogli vidjeti. Fields of Elysium je ime epizode u kojoj ćemo istražiti predivnu lokaciju koja krije mračne tajne. Igrači će se susresti s novim frakcijama, ali i poznatim licima, te će nagrada za uspješno poražavanje protivnika biti legendarna oružja i oprema.

Uz to, možete očekivati nove mogućnosti za podešavanje vještina kako biste promijenili njihove funkcije i dodatno ih podesili da najbolje odgovaraju vašem stilu igranja. U svakoj epizodi će vas dočekati nešto drugo, dok su za prvu spomenute Ares Bull Charge, Might of Artemis, Kronos Time Warp i Ares Madness. Druge dvije epizode zasad nemaju datum izlaska, ali su im poznata imena: Torment of Hades i Judgement of Atlantis trebali bi izaći u narednih par mjeseci čime će priča biti dovršena.

Za igranje ovog DLC-a će igrači imati dvije opcije. U prvoj morate imati završene misije Between Two Worlds i Heir of Memories, te biti minimalno level 28. Svi ostali moći će pristupiti novom sadržaju kroz poseban prečac čime će biti level 52, imati predodređene vještine i resurse koji će im pomoći da započnu nove avanture. Ako se odlučite na drugu opciju, napredak vam neće biti povezan s likom u glavnoj kampanji i ne možete otključati achievemente.

Assassin's Creed Odyssey dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a svima koji žele više detalja o najnovijem svijetu u popularnom serijalu koji osim akcije sada ima i RPG elemente Ubisoft poručuje da posjete službene stranice.

Sixty Six je prvi DLC za Trials Rising

RedLynx je krajem veljače igračima dao da zaigraju novu igru u zabavnom, ali teškom serijalu Trials. Poanta je da kompletno svladate upravljanje motorom i dođete od početka do kraja staze što brže i sa što manje grešaka. Trials Rising je kombinirao ono što su igrači voljeli u starijim igrama, ubacio neke nove koje su dobro došle, među kojima su nažalost bile nepotrebne mikrotransakcije i sustav leveliranja.

Ako to zanemarimo, ostatak paketa je dosta dobro napravljen, a količina staza, izazova i njihova sve veća težina zahtijevat će da naučite kako svaki od četiri motora diše. Svi oni kojima osnovna igra nije bila dovoljna, od danas mogu pokušati svladati 24 nove staze, nekoliko novih mini-igara i na svojeg vozača navući opremu koju koriste igrači američkog nogometa.

Trials Rising možete igrati četiri platforme - PC, PlayStation 4, Xbox One i Switch - a na svakoj igru možete nabaviti u dvije verzije. Obična košta 25 eura i uključuje samo osnovnu igru, dok Gold Edition za 40 eura uključuje i Season Pass. Za igranje DLC-a vam ne treba Season Pass, ali ga možete kupiti zasebno po cijeni od 20 eura ili se jednostavno odlučili za opciju kupovine DLC-a zasebno po cijeni od 8 eura. Zasad je za igru najavljen još jedan DLC, a ako želite više detalja o tom dodatku, kao i ostatku igre, zaputite se ovdje.