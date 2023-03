Ubisoft je još jedan veliki igrač koji preskače ovogodišnji sajam E3

Nakon četiri godine pauze, sajam E3 se ove godine vraća u Los Angeles u starom formatu. Jedno od najvećih okupljanja praktički svih tvrtki iz industrije igara će se održati od 13. do 16. lipnja u Los Angeles Convention Centeru uz podjelu na poslovne dane i one otvorene za javnost, no ove godine su svoj izostanak već ranije najavili Sony, Nintendo i Microsoft, a prema novom službenom priopćenju, na njemu svoj prostor neće imati ni Ubisoft.

Na konferenciji za medije od prije mjesec dana je CEO Ubisofta, Yves Guillemot, tvrdio kako će tvrtka sudjelovati na sajmu, no jučer je odaslano priopćenje u kojem kažu kako su se inicijalni planovi promijenili, te će umjesto toga Ubisoft održati vlastitu prezentaciju Ubisoft Forward Live 12. lipnja također u Los Angelesu, o čemu će uskoro podijeliti dodatne informacije. Kao da tri godine apstinencije i izostanak najvećih proizvođača konzola nije dovoljno loše samo po sebi, odustajanje velikih izdavača poput Ubisofta dovode u pitanje opstanak sajma E3 koji očito gubi na značaju kakvog je imao prije pandemije.