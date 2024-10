Ubisoft je raspustio tim koji potpisuje jednu od njihovih najboljih igara

Prince of Persia: The Lost Crown završio je svoj razvojni ciklus izlaskom DLC-a u rujnu, a njegovi autori, prema odluci Ubisofta, dodijeljeni su drugim razvojnim timovima unutar kuće

Prince of Persia: The Lost Crown na neki je način vratio serijal prema izvornim izdanjima, i to na najbolji mogući način. Spomenuta skrolajuća arkada objavljena je u siječnju i ubrzo je stekla veliku naklonost kritike, koja ju je pohvalila, te trenutno drži prosječnu ocjenu od vrlo visokih 86 posto prema Metacriticu.

Takav rezultat Ubisoft već dugo nije vidio kod svojih izdanja, pa su se nakon izlaska pojavile priče o mogućem nastavku i blistavoj budućnosti igre. Ipak, financijski je Prince of Persia: The Lost Crown potpuno podbacio, te su ga igrači i kupci zaobišli. Priče o nastavku ubrzo su se pretvorile u priče o dodatnim sadržajima, pa je Ubisoft Montpellier, koji stoji iza igre, do sada objavio tri nadogradnje sadržaja, a prošli mjesec i prvi, ujedno posljednji DLC, čime je završen razvojni ciklus.

Posljednjih nekoliko dana pojavile su se glasine da je Ubisoft raspustio cijeli tim koji stoji iza The Lost Crown, a izdavač je, nakon opetovanih upita novinara, to napokon i službeno potvrdio. "Iznimno sam ponosan na postignuto i na strast tima iz Ubisoft Montpelliera, koji je stvorio igru koja je odjeknula među igračima i kritikom," kaže producent Abdelhak Elguess i nastavlja: "Većina tima koja je radila na igri raspoređena je na ostale projekte koji će najviše koristiti njihovu stručnost."

Na koje su to projekte dodijeljeni nije navedeno, ali zna se da Ubisoft Montpellier radi na igri Beyond Good & Evil 2, koja je već nekoliko puta odgađana. Premda su mnogi sumnjali da je igra potiho otkazana, a Ubisoft to nije htio priznati, glasine o igri ponovno su pokrenute prije nekoliko dana kada je Fawzi Mesmar, koji je vodio brojne Ubisoftove uspješnice, na svom LinkedIn profilu objavio da je imenovan kreativnim direktorom koji će nadalje usmjeravati razvoj Beyond Good & Evil 2.