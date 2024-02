Ubisoft najavio prvu sezonu za Skull and Bones i pohvalio se angažmanom igrača

Novim službenom priopćenjem najavljen Raging Tides, prva sezona za Skull and Bones kojeg, prema tvrdnjama Ubisofta, igrači u prosjeku igraju četiri sata dnevno

Dugo smo ga čekali i na kraju rekli "meh", skraćena je verzija naših dojmova koje ćete uskoro moći pročitati na našem webu. Govorimo o igri Skull and Bones koja je uz ukupno šest odgoda, barem onih koje su službeno najavljene, čučala u razvoju deset godina i nekoliko puta mijenjala osnovne koncepte. Nećemo otkrivati sve detalje, no očito se i ostatak struke slaže s našim mišljenjem obzirom da prema Metacriticu trenutno ima prosječnu ocjenu od 60 posto za PlayStation 5, dok je ona za PC dva postotka niža. Kako god bilo, Ubisoft je prilikom najave prve sezone Raging Tides koja kreće 5. ožujka i donosi nove sadržaje, objavio kako su vrlo zadovoljni angažmanom igrača koji u ovom piratskom svijetu u prosjeku obitavaju oko četiri sata dnevno.

Obzirom da ova tvrdnja nije potkrijepljena nikakvim statističkim podacima, treba je uzeti s velikom rezervom i primijetiti da izdavač ne govori o prodajnim brojkama, dnevnim brojem igrača ili broju istovremenih, što je uobičajeno kod takvih samohvala. Dapače, jedini dodatni podatak je izjava da je ova brojka vinula Skull and Bones na drugo mjesto po prosječnom dnevno utrošenom vremenu u dugogodišnjoj Ubisoftovoj povijesti, što nam je još teže povjerovati. Možda smo svi mi koji podcjenjujemo Skull and Bones u krivu, pa će biti najbolje da iz prve ruke provjerite kakav je u čemu će vam pomoći svježe omogućeno besplatno isprobavanje prije kupnje u trajanju od osam sati i uz prenošenje napretka ako vas nešto na to ipak ponuka.