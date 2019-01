Ubisoft objavio sistemske zahtjeve za Far Cry New Dawn

Za mjesec dana moći ćemo zaigrati novu igru u serijalu Far Cry, a izdavač nam je sad odlučio reći kakva će nam računala za to trebati

Početkom prosinca prošle godine održala se dodjela nagrada The Game Awards na kojoj smo dobili nove najave ili barem nove trailere za stare najave. Među njima je bio Far Cry New Dawn, nova i prilično drugačija igra u tom popularnom FPS svijetu. Radi se o direktnom nastavku na Far Cry 5 i opet ćemo lutati fiktivnim Hope Countyjem u Montani, samo što se ovog puta nalazimo u post-apokaliptičnom okruženju.

Samom najavom ove igre je Ubisoft potvrdio da je kult u prethodnoj igri zbilja imao nuklearno oružje, tako da ćemo sada uživati u posljedicama za koje su zaslužni fanatični vjernici. Ovo je prvi puta u serijalu da će igra imati takvu tematiku (jedino je original nakon polovice otišao u neobičnom smjeru s eksperimentima i nekakvim monstrumima), pa će biti zanimljivo vidjeti kako će to sve izgledati u pokretu.

Za isprobavanje nećemo morati još dugo čekati, jer će igra postati dostupna za mjesec dana, a kako bi nas pripremili, članovi razvojnog tima objavili su kakve će nam konfiguracije trebati za igranje:

Minimum (720p, low) Preporučeno (1080p, high) 4K (30 FPS, high) 4K (60 FPS, ultra) Operativni sustav 64-bitni Windows 7 SP1, 8.1 ili 10 64-bitni Windows 10 Procesor Intel Core i5 2400 ili AMD FX 6350 Intel Core i7-4790 ili AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i7-6700 ili AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7-6700K ili AMD Ryzen 7 1700X Grafička kartica Nvidia GTX 670/AMD Radeon R9 270X Nvidia GTX 970/AMD R9 290X Nvidia GTX 1070/ AMD RX Vega 56 Nvidia GTX 1080 SLI/AMD RX Vega 56 CFX RAM 8 GB 16 GB DirectX DirectX 11 HDD 30 GB slobodnog prostora

Ukratko, ako vam je Far Cry 5 radio dobro, ne biste trebali imati problema ni s novom igrom. Vjerojatno se radi i o istom engineu, kojeg su možda malo bolje optimizirali, budući da je prošli nastavak izašao prije manje od godine dana. Radnja New Dawna odvija se 17 godina nakon nuklearne katastrofe, tako da su bili potrebni novi negativci koji su u ovoj igri poznati kao Highwaymen. Vi i ostale male grupe preživjelih morat ćete se s njima boriti oko resursa, a moći ćete napraviti i nadograđivati svoju bazu.

Far Cry New Dawn izlazi 15. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme je moguće odraditi predbilježbe za dvije verzije: običnu i Deluxe. Prva po cijeni od 44,99 eura uključuje osnovnu igru, dok druga za 10 eura više uz to ubacuje Hurk Legacy Pack, Knight Pack i dva kozmetička dodatka. Sve što je Ubisoft do sada o igri objavio nalazi se na službenim stranicama, a najnoviji trailer se nalazi ispod teksta.