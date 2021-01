Ubisoft odgodio sportsku masovku Riders Republic

Premda simulacija ekstremnih zimskih sportova Steep nije doživjela pretjerani uspjeh, Ubisoft je u rujnu prošle godine tijekom Ubisoft Forwarda najavio njen svojevrsni nastavak, Riders Republic. Istog smo trebali zaigrati 25. veljače, no bez nekog jasnijeg objašnjenja izuzev "poliranja igrivosti", došlo je do odgode na neodređeno vrijeme, točnije do konca ove godine bi se trebao pojaviti.

Opisan kao "masovna multiplayer sporska igra", Riders Republic nam donosi nekoliko ekstremnih disciplina od spuštanja niz strme litice planina biciklom, do snowboardanja i letenja wingsuitom na klasičan način ili pak pogonjeni raketnim pogonom u čemu će se moći okušati do 50 igrača istovremeno. Doduše, ova brojka vrijedi samo za nove konzole i PC, dok će se vlasnici PS4 i Xboxa One morati zadovoljiti nadmetanjima s do 20 natjecatelja.

Uz jurnjavu na vrijeme, u igri će postojati poseban mod "Tricks Battle Arena" u kojem će dva tima od šest igrača pokušavati izvesti što više pravilnih vratolomija u posebnim arenama, a iste će kao i ostatak igre biti smještene u sedam američkih nacionalnih parkova uključujući poznate Bryce Canyon i Yosemite Valley. Valja spomenuti kako se sva područja nalaze na istoj mapi uz središnje društveno mjesto okupljanja gdje se igrači međusobno mogu družiti i uspoređivati napredak u karijerama vezanim uz šest disciplina, koje u konačnici otvaraju vrata natjecanjima kao što su UCI Mountain Bike World Cup, Red Bull Rampage i X Games.