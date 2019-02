Ubisoft promijenio verzije Rainbow Six Siegea koje su u prodaji, a u planu je i besplatan vikend

Rainbow Six Siege izašao je prvog dana u prosincu 2015. godine, a od tada je ta Ubisoftova pucačina doživjela drastične promjene i od igre kojoj brojni igrači nisu htjeli dati priliku postala hit među ljubiteljima taktičkom multiplayer napucavanja. Slična priča dogodila se i s nekoliko drugih proizvoda tog francuskog izdavača, ali barem od svojih projekata ne odustaju i poprave ono što u početku nisu dobro napravili.

Jedna od stvari oko koje vole komplicirati je izdavanje velikog broja verzija igre koje želite kupiti. Siege ih je do sada imao pet, da bi sada ostao bez jedne i da bi Ubisoft odlučio bolje balansirati grind za one koji žele likove, odnosno Operatore, otključavati valutom koju zarade igrajući. Starter Edition, koji se do sada prodavao po cijeni od 15 eura, uključivao samo par Operatora i u kojem ste se pošteno morali namučiti za bilo što otključati više ne postoji. Njega mijenja Standard Edition i svi igrači koji su kupili Starter automatski će dobiti pristup toj novoj verziji i normalnoj brzini otključavanja onih likova koji ih zanimaju - Ubisoft kaže da će im time uštedjeti oko 150 sati igranja. Preostale verzije i što one uključuju možete vidjeti u grafikonu kojeg su pripremili:

Uz najavu ovih promjena i povodom proslave skorašnjeg izdavanja sadržaja koji stiže kroz Year 4, odlučili su privremeno sniziti cijene sve četiri dostupne verzije, pa ih možete nabaviti do 18. veljače (odnosno 25. veljače na Uplayju) po sljedećim cijenama: Standard Edition za 9,99 eura, Deluxe Edition za 11,99 eura, Gold Edition za 32,99 eura i Ultimate Edition za 54,99 eura. Sve ostale detalje i odgovore na pitanja koje možda imate možete pronaći u službenoj objavi.

Ako prije kupovine želite isprobati igru, to ćete moći napraviti od 14. do 17. veljače kroz besplatan vikend kojeg je izdavač također najavio. Igru na računalima možete početi preuzimati već sada putem Uplayja, da budete spremni za igranje čim promocija započne.

Rainbow Six Siege dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a za kraj nam je razvojni tim pripremio kratak video u kojem su prošli kroz sve bitne nadogradnje i broj igrača koji im se uz svaki novi dodatak pridružio. Ovu kompetitivnu multiplayer pucačinu je do sada zaigralo 60 milijuna igrača, a osim veoma aktivne zajednice ima i razvijenu esports scenu. Veliki turnir, Six Invitational, traje cijeli ovaj tjedan i kad on završi, tim će objaviti više detalja o novim Operatorima i lokacijama u Australiji koje stižu u sklopu nove sezone. Sve informacije o igri možete pronaći ovdje.