Ubisoft uskoro gasi Hyper Scape i radi na Pathfinderu, indirektnom nasljedniku

U kolovozu 2020. Ubisoft je pokrenuo free-to-play battle royale Hyper Scape koji je iskoristio provjerenu formulu sto igrača na mapi čije se igrivo područje smanjuje, te su čitavu priču začinili iznimnom pokretljivošću likova, futurističkim gradom i teškom borbom koja je mnoge odvratila od igranja. Iskreno, ni sami se nismo mogli sjetiti o čemu je uopće riječ, te smo morali googlati i usput naišli na podatak kako je nekoliko mjeseci nakon izlaska i sam Ubisoft priznao da je igra preteška i pomalo dosadna.

Obzirom da je postalo očito kako je projekt propao, u siječnju ove godine je objavljeno da će Hyper Scape biti u potpunosti ugašen 24. travnja, a prije par dana se od tri neovisna izvora pojavila vijest kako Ubisoft nije odustao od battle royalea, te da priprema novi naslov, Pathfinder.

Doduše, nije jasno je li to radni naziv ili finalni, no prema dostupnim informacijama zna se kako će igrivost biti više nalik Hunt: Showdownu obzirom da će dva tima po četiri igrača morati probiti put do centra mape gdje ih očekuje završni boss kojeg će kontrolirati računalo, baš kao i usputna smetala koja će ih, kao da ni međusobno puškaranje nije dovoljno, u tome pokušati omesti.

Putovi do centra vode kroz brojna vrata od kojih je većina zaključana, te će timovi morati proniknuti kojim smjerom napredovati, a svaki lik, koji se u ovoj igri nazivaju herojima, dolazi s unikatnim sposobnostima, dok je čitavo okruženje smješteno u blisku budućnost. Prema neimenovanim izvorima, u igri će biti zastupljena i vozila s kojima bi se mogli i utrkivati dok kratimo vrijeme čekajući prijatelje, a kako je riječ o neprovjerenim informacijama, pričekat ćemo javljanje Ubisofta koji će se vjerojatno brzo javiti nakon ovog "otkrića".