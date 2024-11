Ugašen Humanoid Origin – kanadski studio osnovan od strane redatelja trilogije Mass Effect

Kanadski Humanoid Origin ovih dana prometnuo se u posljednji u sve dužem nizu videoigraćih studija koji su zauvijek zatvorili svoja vrata.

Kako prenosi GameSpot, Humanoid Origin ugašen je nakon samo tri godine postojanja, a tijekom kojih su njegovi članovi marljivo radili na Space Age: Parallaxu – igri znanstvenofantastične tematike koja, jasno, nikada neće ugledati svjetlo dana.

Premda vam samo ime studija najvjerojatnije ne znači ništa, ono njezinog osnivača Caseyja Hudsona već bi moglo. Naime, riječ je o veteranu industrije (Star Wars: Knights of the Old Republic, MDK 2) zasigurno najpoznatijem po svome radu na trilogiji Mass Effect, a u čijoj je izradi sudjelovao u funkciji redatelja.