Sucker Punch održao je prezentaciju akcijske avanture Ghost of Yōtei

Jučerašnji State of Play bio je posvećen igri Ghost of Yōtei, samostalnom nastavku hvaljenog hita Ghost of Tsushima

Do izlaska Ghost of Yōteija, nastavka hvaljene borilačke akcijske avanture Ghost of Tsushima, dijeli nas manje od tri mjeseca, što je bio povod za jučerašnji State of Play tijekom kojeg je ekipa Sucker Puncha prikazala neke njezine značajke. U videu u trajanju od dvadesetak minuta developeri su se većim dijelom osvrnuli na oružja i mehanike vezane uz njih, kao i na zanimljiv sustav napretka koji počiva na ne baš uobičajenom „otkrivanju“ zadataka.

Glavna junakinja igre je Atsu, djevojka čiji je životni cilj kažnjavanje odgovornih za ubojstvo njezina oca. Opisana kao mješavina samuraja i nindže, Atsu će koristiti pet osnovnih oružja, uključujući koplja i katane, što povlači i različite stilove igranja, a oružja će moći mijenjati u bilo kojem trenutku usred borbe, ovisno o situaciji. Uz njih, na raspolaganju će joj biti niz pomoćnih alata, kao i sekundarna oružja poput luka i strijela te učinkovitih pušaka.

Tradicionalni sustav napretka u vidu prihvaćanja zadataka i njihove predaje zamijenjen je otvorenijim pristupom – tijekom igranja dobivat ćemo tragove koje valja slijediti, otkrivati nova područja ili ispitivati poražene protivnike koji nam mogu pružiti nekoliko smjernica i vezanih nagrada. Kojim ćemo tragom krenuti ovisit će isključivo o našim odlukama. Daje se naslutiti da će takve mehanike osigurati bolji osjećaj otvorenog svijeta u kojem sami odlučujemo o svojim koracima i putu prema krajnjih šest protivnika, bez strogo utvrđenog rasporeda kada se s kojim valja sukobiti.

Prema planu, Ghost of Yōtei izlazi 2. listopada za PlayStation 5, dok se inačica za PC još uvijek ne spominje.