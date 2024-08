Ugašen Ready at Dawn – Metin studio specijaliziran za izradu VR naslova

Ready at Dawn, američki developer najpoznatiji po naslovima kao što su The Order: 1886, Daxter i Lone Echo, zauvijek zatvara svoja vrata nakon više od dva desetljeća postojanja.

Nakon Piranha Bytesa, Tango Gameworksa, Paradox Tectonica i Pieces Interactivea, da spomenemo samo neke videoigraće studije od kojih smo se ove godine oprostili, smrtni čas nastupio je za još jedan.

Ready at Dawn, američki developer poznat po naslovima kao što su The Order: 1886, Daxter te dva nastavka serijala God of War za PSP, kao i uspješnom VR serijalu Lone Echo, nakon nešto više od dvadeset godina postojanja zauvijek je stavio ključ u bravu.

Naime, kako prenosi Android Central, Ready at Dawnova matična kompanija Meta dotični je odlučila ugasiti svega četiri godine nakon što ga je akvizirala, nastojeći ovim potezom „podebljati” ponudu naslova za tadašnji Oculus VR. Kao razlog zatvaranja glasnogovornica Mete Alain Laszweski navela je težnju kompanije da Reality Labs – Metina već duže vremena neprofitabilna podružnica, a čijim je dijelom bio i Ready at Dawn - „ostane unutar novih budžetnih okvira”.

Ipak, unatoč činjenici da je Ready at Dawn predstavljao vjerojatno najperspektivniji Metin studio specijaliziran za izradu VR naslova, Laszweski je, između ostalog, također poručila kako ovaj tužni čin neće rezultirati smanjenjem broja nadolazećih first-party naslova za Meta Quest sisteme.