Uskoro stižu Nivalis i Cyberpunk Detective, igre kojima je kao uzor poslužio Cyberpunk 2077

Igre koje su se bavile futurističkom tematikom cyberpunka postoje odavno, no niti jedna nije ostvarila toliki uspjeh kao Cyberpunk 2077. Priču o njemu svi znamo, počevši od bombastičnih najava, katastrofalnog stanja u kojem se pojavio, pa do fantastičnog povratka na scenu što može zahvaliti predanosti developera. Njegovu kvalitetu su prepoznali svi, od kritičara do igrača, što se odrazilo i na financijske rezultate, a isti su pak ponukali ostale developere da se u jeku najveće popularnosti pozabave ovom tematikom i ugrabe barem mali dio kolača.

Među popriličnim brojem najavljenih igara, posebno su nam za oko zapeli Nivalis i Cyberpunk Detective, od kojih prvog potpisuje ekipa ION Landsa koji iza sebe već imaju jedan cyberpunk naslov, Cloudpunk, dok je za drugog zadužen svježi tim CyberPsychos uz financijsku pomoć velikog PlayWaya. Zbog specifičnog grafičkog izražaja, letimičnim pogledom na promotivne materijale je obje igre lako zamijeniti za Cyberpunk 2077 od kojeg posuđuju atmosferu mračnog neonom obasjanog futurističkog grada, no svaka će takvo okruženje iskoristiti na drugačiji način.

Nivalis je na neki način simulacija života, po riječima autora vrlo opuštajuće igrivosti, premda se to iz popratnog opisa na Steamu ne bi dalo zaključiti. Naime, u istom kažu kako se život u Nivalisu, cyberpunk gradu, nije nimalo jednostavan obzirom da su bande u vječnoj potrazi za "dobrovoljnim" darivateljima organa, dok korporacije naplaćuju sve uključujući zrak. U takvim uvjetima se valja izboriti pokretanjem vlastitog posla, pa krećemo od malog štanda brze hrane i polako napredujemo do kafića, restorana ili noćnih klubova koje valja urediti i voditi. Uz to, namirnice ćemo moći sami uzgajati ili kupiti, uređivat ćemo vlastiti dom, razgovarati s brojnim likovima i saznati njihove priče, te se u trenucima predaha brodom zaputiti u istraživanje i ribolov pod jarkim neonskim svjetlima.

Cyberpunk Detective je s druge strane akcijska avantura u kojoj je predložak mračno-blještavog grada iskorišten kao igralište za jednog od posljednjih klasičnih privatnih istražitelja. Vođeni zaradom, istraživat ćemo tajne Cityja, futurističkog grada nemaštovitog imena, a zarađenim novcem ćemo kupovati razne tjelesne dodatke koji će nam pomoći u daljnjem napretku. U jednom trenutku će nam na put stati i mafija, a obzirom da neki mediji ovaj naslov nazivaju mješavinom Cyberpunka 2077 i legendarnog LA Noirea, ne čudi da ćemo susresti i misterioznu prekrasnu ženu što se može pretvoriti u više od poznanstva.