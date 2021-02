Uz besplatan For the King, Epic iznenada ubacio i Metro: Last Light Redux

Iako je prošlog tjedna Epic stavio da će ovog četvrtka dijeliti indie RPG i strategiju na poteze For the King, uz nju su kao iznenađenje dodali uljepšanu verziju post-apokaliptičnog FPS-a Metro: Last Light Redux. Sigurni smo da se igrači neće buniti što će umjesto jedne u svoju kolekciju na Epic Games Storeu ovog tjedna moći ubaciti još dvije igre.

Metro: Last Light Redux je nastavak na originalni Metro 2033, a razvojni tim 4A Games je nešto više od godine dana od izlaska originala ipak odlučio pripremiti verziju za tada nove konzole, Xbox One i PlayStation 4. Uz to je doradio i PC verziju, te ubacio sve DLC-ove, pa ako se želite opet družiti s Artyomom u post-apokalipsi možete to napraviti na ovim stranicama.

Ako ste raspoloženi za nešto šarenije i smješteno u fantazijskom svijetu, IronOak Games pripremio je spoj RPG-a, borbe na poteze, avanture i rogue-lite elemenata. For the King vas vodi u kraljevstvo Fahrul koje treba, naravno, spašavati, a to možete raditi sami ili putem lokalnog, odnosno online kooperativnog moda. U igri istovremeno upravljate s tri lika, a možete ih razdvojiti i poslati u različite regije ili se držati pravila "zajedno smo jači" i malo si olakšati susrete s opakim protivnicima. Za besplatno preuzimanje zaputite se ovdje.

Ponavljanje je majka znanja, pa ćemo opet reći da ponuda vrijedi do sljedećeg četvrtka u 17 sati, a ako Epic nema opet u planu iznenaditi igrače, na redu je retro strategija i RPG s hrpom različitih sustava, Halcyon 6: Lightspeed Edition. Vidimo se sljedećeg četvrtka kad dođe do smjene igara.