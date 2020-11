Uz besplatan MudRunner, Epic Games pokrenuo i svoju Black Friday rasprodaju

Uz popuste koji su jučer započeli na Steamu i prije nekoliko dana u Humble Bundle trgovini, od danas možete istražiti popuste i ponude na igre u dvije druge trgovine. Epic Games je ovog tjedna odlučio dijeliti jednu besplatnu igru i usput ponuditi popuste na brojne naslove koje imaju u svojoj kolekciji, a uz njih servis Fanatical ima primamljive ponude.

Najprije ćemo spomenuti besplatnu igru koju ovog tjedna možete ugrabiti. Radi se o off-road simulaciji u kojoj u teškim uvjetima upravljate kamionima, MudRunner. Igra je izašla 2017. godine kao nastavak na Spintires: Mudrunner i nakon toga dobila ekspanzije i još jedno zasebno iskustvo, a osnovna verzija, zajedno sa svim ostalim dodacima od danas je dostupna i u Epicovoj trgovini. Ekspanziju ćete morati kupiti, ali osnovna igra uz nekoliko DLC-ova je besplatna.

Uz ovo, od danas do 3. prosinca održava se Black Friday rasprodaja u Epic Games Storeu. Po nižim cijenama možete nabaviti većinu kataloga, a izdvojit ćemo neke bolje ponude: Star Wars Squadrons za 23,99 eura, Borderlands 3 za 19,79 eura, Red Dead Redemption 2 za 40,19 eura, Star Wars Jedi: Fallen Order za 23,99 eura, The Outer Worlds za 29,99 eura, Civilization VI za 14,99 eura, Anno 1800 za 19,79 eura, Metro Exodus za 15,99 eura, Remnant: From the Ashes za 19.99 eura i Mafia: Trilogy za 44,99 eura. Ostatak ponude možete sami proučiti na ovim stranicama.

S druge strane imamo Fanatical koji će nekoliko dana izdvajati po tri igre i nuditi ih po nižim cijenama od konkurencije, a danas su to Control Ultimate Edition za 16,79 eura, Death Stranding za 25,19 eura i Road Redemption za 5,20 eura. Uz to, imaju brojne pakete igara kao i popuste na više od 5 tisuća igara, pa bacite oko ako ste zainteresirani.

Svi koji potroše više od 10 eura dobit će dodatan ključ za nasumično odabranu igru koju će aktivirati na Valvevom servisu, a ponude koje se mogu izdvojiti uključuju nedavno izašli Yakuza: Like a Dragon - Day Ichi Edition za 49,19 eura, Star Wars: Squadrons za 21,59 eura, Football Manager 2021 za 45,09 eura, Ghostrunner za 20,39 eura, Doom Eternal za 16,79 eura, Hitman 2 Gold Edition za 16,19 eura i Metro Exodus - Gold Edition za 21,44 eura.