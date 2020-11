Valve pokrenuo Autumn Sale, otvoreno i nominiranje za The Steam Awards

Iako se najveća rasprodaja na Valveovom servisu za digitalnu prodaju i igranje igara svake godine odvija krajem prosinca, posljednjih nekoliko godina dobijemo i jednu krajem studenog pod imenom Autumn Sale. Osim što svi igrači na Steamu u tih tjedan dana mogu nabaviti brojne igre, ovo je peta godina da mogu dati svoje glasove za dodjelu nagrada The Steam Awards.

Nakon dorađenih pravila i ove godine možete nominirati svoje omiljene igre u deset kategorija (dvije više nego prošle godine), a sve igre osim u Labor of Love kategoriji moraju biti iz 2020. godine. Prvi krug, koji traje od danas do 1. prosinca služi za nominacije, dok će se samo glasanje održati za vrijeme Winter Salea, koji bi trebao započeti 22. prosinca. Dobitnici će biti objavljeni 3. siječnja 2021. godine u 19 sati.

Ukrašavanje profila aktualno je već neko vrijeme, a Valve je proširio ponudu otvaranjem takozvanog Points Shopa

Što se popusta tiče, kao i uvijek, pronaći ćete velik broj igara po sniženim cijenama, od velikih igara poznatih timova i izdavača, do manje poznatih nezavisnih naslova. Valve je prvog dana izdvojio odlične igre, a među njima su akcijski vestern Red Dead Redemption II za 40,19 eura, Obsidianov RPG The Outer Worlds za 29,99 eura, izvrstan roguelite Supergiant Gamesa imena Hades, akcijski RPG Remnant: From the Ashes za 19,99 eura, Kojimin Death Stranding za 29,99 eura, nezaobilazni The Witcher 3: Wild Hunt za 8,99 eura, Assassin's Creed Odyssey za 17,99 eura, Metro Exodus za 15,99 eura, Star Wars Jedi: Fallen Order za 23,99 eura, Borderlands 3 za 19,79 eura, Control Ultimate Edition za 19,99 eura, Halo The Master Chief Collection za 25,99 eura i Disco Elysium za 27,99 eura.

Osim toga, pronaći ćete razne kolekcije, ponude po žanrovima, kao i prijedloge temeljene na vašoj kolekciji igara i onome što inače igrate. Autumn Sale traje do 1. prosinca u 19 sati, pa imate vremena razmisliti želite li trošiti novce na igre sada ili ćete ipak pričekati rasprodaje na drugim servisima u prosincu. Cijelu ponudu možete proučiti u Steam trgovini,a službeni blog krije više objašnjenja o Points Shopu i ostatku rasprodaje.