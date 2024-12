Videoigre si više ne mogu priuštiti bogatu, fotorealističnu grafiku

Kriza u industriji videoigara i problem skupih grafičkih rješenja može se najbolje vidjeti na primjeru detalja Spider-Manovih kostima u najnovijim igrama, piše Zachary Small u članku New York Timesa. Sony i Microsoft su tijekom proteklih desetljeća ulagali u razvoj sve realističnije grafike, vjerujući da će tako privući više igrača. Tim pristupom su uspjeli transformirati nekadašnje jednostavne piksilirane igre u vizualno bogata iskustva nalik filmovima, no to je dovelo do velikog porasta troškova razvoja.

Razvoj igre približno 300 milijuna dolara

Nedavno izdani Marvel's Spider-Man 2 jasno pokazuje da poslovni učinci nisu kako se očekivalo. Studio Insomniac Games, koji je u vlasništvu Sonyja, maksimalno je iskoristio tehnološke mogućnosti PlayStation 5 konzole kako bi stvorio, primjerice, iznimno detaljne kostime glavnog lika i realistične svjetlosne efekte na zgradama virtualnog Manhattana. Sam razvoj igre stajao je približno 300 milijuna dolara - tri puta više od troškova razvoja prethodnog nastavka iz 2018. godine. Iako je igra ostvarila uspjeh s više od 11 milijuna prodanih primjeraka, to nije bilo dovoljno da spriječi financijsko restrukturiranje i otpuštanja. Sony je u veljači 2024. otpustio 900 zaposlenika, uključujući i dio tima iz Insomniac Gamesa.

Klinci igraju Minecraft, Roblox i Fortnite

Zapravo se događa paradoks. Dok etablirani studiji teže hollywoodskom realizmu, mnoge najpopularnije igre slijede drugačiji pristup. Jacob Navok, bivši izvršni direktor Square Enixa, ističe da visokokvalitetna grafika privlači uglavnom igrače u četrdesetima i pedesetima, dok njegov sedmogodišnji sin igra Minecraft, Roblox i Fortnite.

Usporedba jednostavne i fotorealistične grafike

Evo jedne usporedbe: Genshin Impact i Suicide Squad: Kill the Justice League predstavljaju dva suprotna pristupa razvoju modernih videoigara.

Genshin Impact je besplatna mobilna igra koja koristi jednostavniju, stiliziranu anime grafiku i "live service" model. Igrači mogu besplatno preuzeti osnovnu igru, a zatim kroz mikrotransakcije kupovati dodatne likove i sadržaje. Igra redovito dobiva nova ažuriranja i sadržaje koji održavaju interes igrača. Ovaj pristup pokazao se izuzetno uspješnim, donoseći oko 2 milijarde dolara godišnje samo od mobilnih igrača.

S druge strane, Suicide Squad: Kill the Justice League je tradicionalna AAA igra visokog budžeta, razvijena za moderne konzole i računala s naglaskom na fotorealističnu grafiku i filmske scene. Warner Bros. Discovery uložio je značajna sredstva u razvoj igre, očekujući veliki povrat kroz jednokratnu prodaju po punoj cijeni. Međutim, igra nije uspjela privući dovoljno kupaca, što je rezultiralo gubitkom od 200 milijuna dolara.

Smanjenje ulaganja u VR tehnologiju

Industrija je prvi put u desetljećima zabilježila pad broja korisnika, što je rezultiralo zatvaranjem studija i otpuštanjem više od 20.000 zaposlenika u dvije godine, uključujući 2.500 u Microsoftu. Serijal Assassin's Creed također pokazuje rast troškova razvoja. Prvi nastavak iz 2007. sadržavao je 2,5 sata filmskih scena, dok je Assassin's Creed: Valhalla iz 2020. imao 23 sata takvih scena. Ubisoft je stoga u Assassin's Creed Mirage iz 2023. smanjio količinu međuscena na pet sati. Nakon slabog uspjeha VR verzije Assassin's Creeda, Ubisoftov direktor Yves Guillemot najavio je smanjenje ulaganja u VR tehnologiju.

S druge strane, Nintendo je godinama inzistirao da grafika nije prioritet. Iako se taj pristup činio pogrešnim tijekom ere Nintendo 64 i GameCube konzola, danas donosi rezultate. Stilizirana igra Luigi's Mansion 3 za Nintendo Switch prodaje se bolje od vizualno naprednih PlayStation 5 naslova poput Final Fantasy VII Rebirth. Indie igra Animal Well dobila je pohvale unatoč tome što je veličina datoteke manja od mnogih promotivnih slika.

Budućnost je u AI?

Neki stručnjaci vide umjetnu inteligenciju kao rješenje za problem visokih troškova grafike. David Reitman predviđa da će AI čipovi u budućim konzolama preuzeti većinu posla oko napredne grafike, pri čemu će sportske igre vjerojatno prve iskoristiti ovu tehnologiju. Nezavisni razvijatelji poput Ramija Ismaila skeptični su prema brzom utjecaju AI-ja. Nedavno objavljene igre s vrhunskom grafikom, poput Avatar: Frontiers of Pandora i Senua's Saga: Hellblade II, nisu postigle komercijalni uspjeh unatoč tehničkim dostignućima.

Live service model, koji se fokusira na redovito dodavanje sadržaja umjesto najnaprednije grafike, također pokazuje slabosti. Sony je nedavno zatvorio studio koji je razvijao Concord, njihov pokušaj konkuriranja igrama poput Overwatch i Apex Legends, samo mjesec dana nakon izlaska zbog malog broja igrača.