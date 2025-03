Wargaming je najavio datum početka programa ranog pristupa za Steel Hunters

Ekipa Wargaminga, nagrađivanih developera hitova World of Tanks i World of Warships, koji i danas okupljaju velik broj igrača, novom je objavom najavila skorašnji ulazak u early access za svoj novi projekt Steel Hunters. Prema planu, program ranog pristupa kreće 2. travnja, a igra će biti dostupna putem njihovog launchera Wargaming Game Center i putem Steama, omogućujući zajednici aktivno sudjelovanje u oblikovanju i razvoju igre kroz povratne informacije do punog izdanja.

Kako smo ranije pisali, riječ je o još jednom free-to-play projektu, no za razliku od dosadašnjih naslova s više-manje povijesnom tematikom, developeri su odlučili igrače odvesti u budućnost, gdje ih čekaju masivni mechovi, odnosno Hunteri, kako ih sami nazivaju. Svaki od njih dolazi s vlastitim setom oružja i specijalnosti, a njihov puni potencijal dolazi do izražaja u akcijama u kojima igrači surađuju s ostalim članovima svog tima.

Prema riječima autora, ova besplatna "mech hero" pucačina na jedinstven način spaja mehanike Battle Royalea i Extractiona, a uz sukobe protiv ostalih peteročlanih ekipa, timove na putu do pobjede očekuju i računalom vođeni protivnici koji služe kao izvor iskustvenih bodova potrebnih za otključavanje specijalnosti Huntera.

Prilikom ranije najave Steel Huntersa otkriveno je kako su u pripremi sezone s opcionalnim mikrotransakcijama, a uz ovaj projekt, Wargaming već neko vrijeme radi i na tenkovskoj akciji Project CW, koja je tematikom bliža fanovima njihovih prijašnjih uradaka.