Wargaming najavio Steel Hunters, novu free-to-play pucačinu

Ekipa Wargaminga, poznata po franšizama World of Tanks i World of Warships, iskoristila je ceremoniju The Game Awards 2024 kako bi najavila svoj novi projekt. Premda su mnogi pretpostavljali da Wargaming radi na nečemu novom, najava igre Steel Hunters bila je prilično neočekivana, jer se tematski znatno razlikuje od njihovih dosadašnjih projekata.

Steel Hunters će biti free-to-play "herojska pucačina" koja, prema riječima autora, uspješno spaja elemente Battle Royalea i Extractiona. U igri će se timovi sukobljavati u brzim partijama protiv drugih igrača, ali i protiv računalom vođenih neprijatelja. Tijekom partija, igrači će sakupljati iskustvo i otključavati sposobnosti specifične za svakog heroja, dok će zajednička taktika i suradnja tima igrati ključnu ulogu u ostvarivanju pobjede.

"Ovo je veliki trenutak za Wargaming," izjavio je Viktor Kisli, izvršni direktor tvrtke. "Najpoznatiji smo po stvaranju privlačnih i održivih digitalnih hobija za milijune igrača širom svijeta. Sa Steel Hunters, pomičemo granice i donosimo nešto potpuno novo. Naša ambicija je stvoriti jedno od najuzbudljivijih i najdojmljivijih mech iskustava ikada."

Direktor igre, Mike McDonald, nadovezao se: "Steel Hunters je rezultat nevjerojatnog timskog rada i predanosti naših nadarenih ljudi iz Guildforda, Praga i drugih studija diljem svijeta. Tijekom protekle tri godine neumorno smo radili na stvaranju igre koja nudi jedinstvenu viziju mech pucačina, kombinirajući elemente različitih žanrova u jednu izazovnu i dinamičnu mješavinu. Danas smo napokon spremni igračima pokazati što smo stvarali."

Odmah nakon najave, Steel Hunters je ušao u zatvoreno desetodnevno testiranje. Svi zainteresirani igrači mogu zatražiti pristup putem Steama ili Wargamingovog launchera.