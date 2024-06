Zatvara se studio zaslužan za novi „Alone in the Dark”

Svega tri mjeseca nakon izlaska novog „Alone in the Darka”, njegov tvorac Pieces Interactive prisiljen je staviti ključ u bravu.

Kada je prije tri mjeseca konačno ugledao svjetlo dana, tzv. reimagining legendarnog pradjeda žanra survival horrora doživio je pravi mali fijasko.

Naime, em je najnoviji Alone in the Dark bio tek jedna osrednja igra, em mu kritičari nisu bili nešto posebno skloni (uključujući i nas), em se dotični baš i nije nešto posebno dobro prodavao. Zapravo, očito se prodavao katastrofalno jer je uspio dovesti do zatvaranja Pieces Interactivea.

Naime, na njihovom službenom X računu nedavno je osvanula slika loga studija uparena s tugaljivom porukom „Pieces Interactive: 2007-2024. Thanks for playing with us.” Nedugo potom, ista poruka osvanula je i na internetskoj stranici developera, a gdje je popraćena porukom u kojoj su sadržana sva ostvarenja, kao i kratka povijest studija.

Posjetimo, osim na spomenutom Alone in The Darku, Pieces Interactive u svojih sveukupno 17 godina postojanja također je radio i na Magicki 2, kao i na dvjema ekspanzijama za Titan Quest – Titan Quest: Ragnarök i Titan Quest: Atlantis.

Godine 2017. Pieces Interactive biva kupljen od strane švedske Embracer Groupe, a čiji ga je otrovni zagrljaj primorao staviti ključ u bravu.