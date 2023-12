Zaživjela inovativna timska free-to-play pucačina The Finals

Kao što je najavljeno na prošlotjednih The Game Awardsima, prije par dana su pokrenuti službeni serveri The Finalsa, nove timske kompetitivne pucačine koja počiva na free-to-play poslovnom modelu. Spomenuta je nakon ranijeg otvorenog beta testiranja privukla veliku pažnju javnosti i postala najpoželjnija igra na Steamu mahom zahvaljujući inovativnoj igrivosti, odnosno destruktabilnom okruženju. Zamišljen kao natjecateljski serijal, The Finals vodi timove igrača na brojne svjetske urbane lokacije u kojima se bore za novčane nagrade, no na koji će način izvojevati pobjedu, ovisi samo o njima.

Iako destruktabilno okruženje samo po sebi nije nešto novo, u ovom je naslovu je podignuto na novu razinu i u trenu otvara nove prilike i područja. Kako stoji u opisu, želite li se prikradati s katanom u rukama ili eksplozivom srušiti čitavu zgradu punu protivnika je potpuno na vama zahvaljujući unikatnim sposobnostima i raznolikoj opremi koja vam je na raspolaganju.

Valja spomenuti kako su developeri prije izlaska finalne verzije izvršili neke preinake što je izazvalo negodovanja igrača, poput nešto viših hardverskih zahtjeva, što kao posljedicu nosi i prilično šarene komentare na Steamu, no tako nešto je bilo i očekivano. U svakom slučaju, ljubitelji timskog napucavanja bi The Finalsu svakako trebali dati šansu.