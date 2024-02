Hrvatski učenici 3D skenirali 2.700 godina star artefakt pa se istaknuli na STEM natjecanju

Tim Regoč predstavio se na natjecanju FIRST LEGO League svojim 3D hologramom i privukao pozornost. Pojedinosti tog projekta doznali smo od njihovog voditelja, koji ih priprema i za regionalno natjecanje

U veljači je na zagrebačkom FER-u bilo održano državno STEM natjecanje FIRST LEGO League u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza i FER-a. Nastupilo je 28 ekipa s tri do 10 članova, ukupno oko 230 učenica i učenika iz cijele Hrvatske. Iako je natjecateljima u pravilu najatraktivnija kategorija robotske vožnje, koja kombinira znanje programiranja i slaganja robotskih nastavaka, to je samo dio aktivnosti koje se ocjenjuju na natjecanju.

Naime kao dio Challengea, timovi sudjeluju u istraživačkom projektu za identificiranje i rješavanje relevantnog problema iz stvarnog svijeta na zadanu temu. U toj kategoriji istaknuo se tim Regoč (Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić, Prigorje Brdovečko), koji je izradio poseban 3D hologram. Tim povodom popričali smo s voditeljem tima, Tomislavom Poljakom, koji nam je približio taj projekt.

Vaša udruga plasirala se na regionalno natjecanje First Lego League. Koliko znamo, to vam nije prvi takav uspjeh?

Tako je, ovogodišnji plasman na regionalno natjecanje je ponavljanje prošlogodišnjih uspjeha. Naime i prošle godine smo se plasirali na regionalno natjecanje na kojem sudjeluju ekipe iz Slovenije, Hrvatske i Srbije te smo tamo izborili pozivnicu za Svjetsko natjecanje koje se održalo u Maroku. Na natjecanju u Maroku u gradu Marrakechu sudjelovalo je 60 ekipa iz 50 zemalja, a tamo smo u vrlo jakoj konkurenciji i nakon odličnog nastupa osvojili nagradu Motivate Award.

Cjelokupno prošlogodišnje natjecanje i stečeno iskustvo podiglo je razinu našeg rada s djecom te smo ove godine odlučili proširiti broj grupa, a sukladno tome i broj djece. Tako ove školske godine radimo sa tri grupe, po različitim programima.

Čime ste se istaknuli na nedavnom nacionalnom natjecanju?

Na natjecanju smo se istaknuli sa našim inovativnim projektom 3D holograma, koji smo za natjecanje prilagodili da prikazuje prikaz kacige stare 2.700 godina. Riječ je prapovijesnoj brončanoj kacigi koja je pronađena na arheološkoj lokaciji naše Općine. Tim prikazom, a u suradnji sa Muzejom Brdovec, željeli smo započeti povezivanje kulturnih ustanova našeg mjesta, sve u skladu sa ovogodišnjom temom natjecanja "Masterpiece" po čemu je bilo zadano raditi na inovativnim projektima koji povezuju umjetnost i tehnologiju.

Puna namjena holograma je da ga umjetnici koriste za projiciranje svojih djela kroz igranje sa prostorom, svjetlom i pokretima, a istovremeno našim projektom pomažemo kazalištima i muzejima da kroz hologram prezentiraju svoje umjetničko djelo na inovativan način.

Djeca su na natjecanju odlično predstavila svoje istraživanje prilikom izrade holograma, nekoliko ranijih izvedbi projekta prije konačne verzije, primjenu holograma u stvarnim scenarijima korištenja, uključivost tehnologije i umjetnosti te tehničku platformu putem koje će kroz postavljeni sadržaj u hologramu koristiti za predstavljanje predmeta.

Možete li podijeliti s nama tehničke detalje 3D skeniranja i projekcije holograma?

Prilikom istraživanja ideje za projekt, djeca su se sjetila raznih oblika korištenja 3D tehnologije za stvaranje iluzije prikaza objekata u stvarnom prostoru. Takav 3D prikaz omogućava bolju percepciju predmeta uz promatranje iz više kutova. Naš projekt je transmisijski hologram u kojem prikaz nastaje kada objektna i referentna zraka padaju na projicirani medij, tj. referentna zraka i zraka objekta sijeku se pod kutom, umjesto da se izravno preklapaju.

U sklopu projekta izradili smo drveno postolje sa centralnim ekranom i sam hologram od pleksiglasa u obliku krnje piramide. Bilo je tu dosta izazova, poput postaviti monitor, fiksirati sve dijelove i povezati uređaj za reprodukciju.

Skeniranje 2.700 godina starog artefakta

Skeniranje kacige odradili smo sa 3D kamerom u koordinaciji sa starijom ekipom. Samo skeniranje je trajalo preko sat vremena, koliko je bilo potrebno da softver prikupi podatke o udaljenosti objekata u prostoru putem senzora dubine i kamere za snimanje vizualnih informacija i tekstura. Kasniju montažu snimljenog materijala u video format prikladan za reprodukciju odradila je naša starija i iskusnija grupa koja je korištenjem softvera za obradu slike na povezanom računalu obrađivala podatke koje prikuplja skener kako bi stvorio trodimenzionalni model prostora ili objekta. Ovo uključuje spajanje podataka o dubini s vizualnim informacijama kako bi se stvorila cjelovita slika i tekstura samog 3D modela. Ovaj model može biti spremljen u odgovarajućem formatu koji se može koristiti za različite svrhe, poput dizajna, arhitekture, videoigara ili forenzike. Nakon što je model stvoren, može biti potrebno izvršiti neke dodatne korake za optimizaciju ili doradu, ovisno o svrsi skeniranja. To može uključivati uklanjanje nepotrebnih detalja, popravak grešaka ili dodavanje boja i tekstura.

Što biste istaknuli kao najveći značaj tog projekta?

Želimo da se članovi tima kroz timski rad, entuzijazam i uz suradnju s mentorima aktivno uključe u rješavanje stvarnih problema. Naš cilj je da iz projekta nastane prototip koji ćemo predstaviti u muzeju i kazalištu kako bi ljudi iz našeg mjesta i djeca u školi saznali informacije na inovativan i zanimljiv način.

Iz prve verzije projekta koju smo predstavili na natjecanju planiramo napraviti prototip za korištenje u javnosti. Naša želja je da se u budućnosti na sličan način digitaliziraju i drugi vrijedni ili jako veliki predmeti iz muzeja koji se neće moći izložiti na izložbi. Kroz suradnju sa matičnom Osnovnom školom Ivane Brlić Mažuranić i Muzej Brdovec te uz podršku Općine Brdovec, pokušati ćemo za slijedeću izložbu u Muzeju pripremiti prikaz originalnih predmeta koji će biti prevrijedni za izlaganje ili preveliki za fizičko prikazivanje tijekom izložbe.

Projektor holograma

Očekujemo da djeca nastave raditi na usavršavanju tehničkih detalja, pripreme prototip koji će biti siguran za transport i korištenje u raznim prostorima, te ćemo s time pokazati da znamo razumjeti potrebe i ponuditi konkretno rješenje. Ako to uspijemo onda ćemo nakon natjecanja ostvariti pravi značaj za lokalno stanovništvo.

Što očekujete od regionalnog natjecanja?

Očekujemo tri stvari: pozitivno uzbuđenje i entuzijazam među članovima tima, unaprjeđenje holograma i robotskih nastavaka te stjecanje novog iskustva na natjecanju među tridesetak regionalnih timova. Prošle godine kroz ostvarene uspjehe shvatili smo da pobjednički timovi pokazuju strast i uzbuđenje. Takav pristup potiče svakog pojedinca kao i cijeli tim na aktivan rad i rješavanje problema. Želimo zadržati pozitivnu energiju do regionalnog natjecanja jer ćemo s time biti konkurentni i možemo se nadati novim uspjesima. Za kraj vas pozivamo vaše čitatelje da poprate našu Facebook stranicu na kojoj objavljujemo bitne informacije radu naših timova, zajedno s aktivnostima, izvještajima i dodatnim informacijama.