Intervju: Sve što ste željeli znati o GOG Preservation Programu (ali ste se bojali pitati)

Kada je prošlog studenog, u sklopu proslave 16. obljetnice postojanja, GOG pokrenuo GOG Preservation Program, program posvećen očuvanju videoigraće baštine, bili smo i više nego ugodno iznenađeni. Igrom slučaja nam se nedavno pružila prilika da u razgovoru s Piotrom Gnypom, GOG-ovim senior PR stručnjakom, saznamo sve što nas zanima o GOG Preservation Programu.

Je li GOG Preservation Program najobičniji rebranding GOG-ovih dosadašnjih napora, ili ipak predstavlja nešto više? Mogu li ogromni popusti negativno utjecati na dugoročnu vrijednost igara? Koje kriterije neka igra mora zadovoljiti kako bi dobila oznaku „Preserved by GOG”?

S obzirom na to da je GOG od samih početaka posvećen očuvanju videoigara, možete li pojasniti na koji način GOG Preservation Program predstavlja nešto više od pukog rebrandinga vaših dosadašnjih napora?

GOG Preservation Program nije tek puki rebranding, već vid strukturiranog angažmana s ciljem osiguravanja potpune funkcionalnosti klasičnih igara na modernim sustavima, čak i u slučaju okončanja službene podrške ili uklanjanja s naše platforme. Iako smo se oduvijek bavili očuvanjem starih igara, ovaj program ide korak dalje, u smislu pružanja dugoročne podrške za uključene naslove te neprestanog rada na njihovu održavanju.

Postoji jako malo – ako uopće i postoje – organizacija na svijetu koje aktivno održavaju ovoliko klasičnih igara. Naš program već sadrži više od 100 igara, a do kraja godine taj bi se broj trebao popeti na 500. Dugoročni nam je cilj u kolekciju uvrstiti svaku klasičnu igru – dakle, svaku igru stariju od deset godina. U ovome trenutku riječ je o više od 2500 naslova, a taj broj će samo nastaviti rasti.

Najvažnije je da ovime jačamo ključni aspekt vrijednosti koje GOG zastupa: kada kupite igru na GOG-u, ona postaje vaša i uvijek ćete ju moći pokrenuti. Ali ne radi se samo o tome da ćete igre uvijek moći pokrenuti jer ih također, kad god je to moguće, nastojimo uskladiti s modernim standardima. To podrazumijeva dodavanje podrške za kontrolere, 4K rezoluciju, opciju paralelnog korištenja više monitora, pohranu u oblaku i druga quality-of-life poboljšanja koja iskustvo igranja čine ugodnim kao da je igra izašla danas.

Ova inicijativa predstavlja mnogo više od osiguravanja dostupnosti – garanciju da igre konzervirane na GOG-u ostaju igrive, relevantne i ugodne za igranje za nadolazeće generacije.

Koje kriterije igra mora zadovoljiti da bi se prometnula u kandidata za GOG Preservation Program? Jamči li „Preserved by GOG” oznaka strožu provjeru kvalitete u odnosu na standardna GOG-ova izdanja, posebice kada su posrijedi tehničke poteškoće i bugovi? Možete li nam ukratko opisati ključne faze konzervacijskog procesa?

Igra ispunjava uvjete za GOG Preservation Program ako je tehnički funkcionalna na modernim sustavima, odnosno ako ju je moguće licencirati. Iako nam je cilj uvrstiti što više klasičnih igara, problematika vlasničkih prava i tehničke poteškoće neke naslove mogu učiniti težima za reizdavanje.

Oznaka „Preserved by GOG” jamči rigorozniji proces provjere kvalitete (QA) u odnosu na standardna izdanja. Osim što jamčimo da je neku igru moguće pokrenuti, dotičnu također kontinuirano održavamo te donosimo QOL poboljšanja, uključujući podršku za veće rezolucije i widescreen, opciju paralelnog korištenja većeg broja monitora, podršku za kontrolere, mogućnost pohrane u oblaku i otklanjanje dugotrajnih tehničkih problema.

Kad god je moguće, također uvrštavamo dodatni sadržaj iz različitih izdanja igre, kako bismo osigurali da naša verzija bude najkompletnija moguća. Najvažnije od svega, osiguravamo kompatibilnost igara s budućim verzijama operativnih sustava, kako bi svaki naslov uvršten u GOG Preservation Program ostao igriv i u narednim godinama.

Konzervacijski proces sastoji se od nekoliko ključnih faza:

Procjena i licenciranje – Ovo se odnosi isključivo na igre koje još uvijek nisu uvrštene u program. Identificiramo nositelje prava i pregovaramo o licencnim ugovorima, kako bismo neki naslov mogli učiniti dostupnim.

Tehnička prilagodba – Osiguravanje kompatibilnosti s modernim hardverom, primjena nužnih ispravaka te integracija poboljšanja tamo gdje je to moguće.

QA i dodavanje novih značajki – Ekstenzivno testiranje kako bi se osigurala stabilnost, dodavanje quality-of-life poboljšanja poput podrške za kontrolere ili widescreen kompatibilnosti.

Izdavanje i dugoročna podrška – Nakon izdavanja, igru aktivno održavamo te osiguravamo njezinu dugoročnu funkcionalnost, unatoč daljnjem razvoju operativnih sustava.

Okosnicu GOG Preservation Programa ne čini reizdavanje klasika, već osiguravanje njihove dugoročne igrivosti i relevantnosti, kao i podrške za dotične.

Postoje li neke kultne igre koje biste željeli uvrstiti u GOG Preservation Program, ali zbog određenih pravnih ili tehničkih zapreka to, po svoj prilici, ipak nećete moći učiniti?

Kada je GOG Preservation Program posrijedi, jedan od najvećih izazova predstavljaju konzolaški naslovi koji nikada nisu dobili službeni port za PC. Ako ne postoji PC verzija igre, pravne i tehničke prepreke osjetno su veće, a što uvrštavanje igre u program posljedično čini mnogo zamršenijim pothvatom. Multiplayer igre trenutačno se također nalaze izvan našeg dohvata. Osiguravanje dugoročne funkcionalnosti naslova koji ovise o tuđim online servisima predstavlja značajan izazov, s obzirom na nedostatak službene podrške izvornih developera ili izdavača.

Premda posjedujemo vlastiti popis PC igara koje bismo najviše željeli reizdati, s obzirom na to da smo tek zagrebali ispod površine, videoigraću zajednicu osluškujemo više nego ikad. Zahvaljujući našoj zajednici te milijunima glasova na GOG Dreamlisti, sada imamo mnogo aktualniju i precizniju predodžbu o tome koje igre igrači žude ponovno zaigrati, i to ne samo kada su posrijedi PC naslovi, već također oni konzolaški.

Redovito se raspitujemo o najtraženijim naslovima koji zauzimaju vrh Dreamliste. U nekim slučajevima razgovori su još uvijek u tijeku, a u nekim drugim, pak, odgovori i dalje ostaju nepromijenjeni. Ipak, nastavljamo se raspitivati jer držimo da je interes igrača bitan, a i situacije se s vremenom mogu promijeniti.

U kojoj se mjeri GOG Preservation Program pokazao komercijalno uspješnim? Koja je uloga klasičnih igara u GOG-ovoj široj poslovnoj strategiji te koliko su se profitabilnima pokazale u odnosu na ostale pothvate?

Reakcije na GOG Preservation Programa nadmašile su naša očekivanja. Svjedočimo ogromnom interesu za ove igre, i to ne samo u mjesecu izlaska već tijekom cijele 2025. godine, a unatoč tome što su mnoge od njih na GOG-u dostupne već godinama. To dokazuje da očuvanje igara nije važno samo našoj zajednici, već i igračima na drugim platformama.

Klasične igre oduvijek predstavljaju kamen temeljac GOG-ove strategije, a pokretanjem GOG Preservation Programa i GOG Dreamliste odlučili smo im se u još više posvetiti u nadolazećim godinama. Klasični naslovi čine značajan postotak ukupnih GOG-ovih prodaja, što znači da će svaka igra s vremenom imati priliku zasjati na našoj platformi. Ne samo zbog naše predanosti proširivanju GOG Preservation Programa, već i zato što naša zajednica nastavlja iskazivati nevjerojatnu ljubav prema klasicima, neovisno o tome je li riječ o Heroes of Might and Magicu III, Diablu, SWAT-u 4 ili Resident Evil Classicu.

Imajući u vidu milijune igrača koji su već ostavili svoj glas na GOG Dreamlisti, njihova je poruka jasna: ove su igre važne. Naša misija da igre učinimo vječno dostupnima nikada nije djelovala ispravnijom, izrazito smo zahvalni našoj zajednici što nam je još jednom potvrdila da smo na pravome putu.

S obzirom na to da se studiji i izdavači sve više okreću samostalnom reizdavanju klasika, odnosno da GOG Preservation Program ovisi o suradnji s nositeljima prava intelektualnog vlasništva, kako pomirujete ideju dugoročnog očuvanja igara s rizikom od oduzimanja prava, kao što je to bio slučaj s uklanjanjem Warcraft naslova od strane Blizzarda? Ne ograničava li to GOG-ovu sposobnost očuvanja igara u budućnosti?

Ovo je komplicirana i osjetljiva tema. Kada je posrijedi osiguravanje dostupnosti igara, GOG kao distribucijska platforma u konačnici ovisi o izdavačkim partnerima. Naša uloga u okviru GOG Preservation Programa jest pružiti dugoročnu podršku za naslove, čak i nakon okončanja službene podrške ili u slučaju da budu uklonjeni. U idealnom slučaju, voljeli bismo da GOG postane ultimativna destinaciju za klasične igre, mjesto na kojem one mogu nastaviti prosperirati. Ulažemo mnogo energije i truda kako bismo to ostvarili.

Međutim, postoje slučajevi u kojima nositelji prava intelektualnog vlasništva ipak procijene da uklanjanje igre s GOG-a bolje odgovara njihovoj široj franšiznoj strategiji. Iako se nadamo da će se to događati što rjeđe, bilo bi naivno pretpostaviti da takvih slučajeva neće biti u budućnosti. Osim toga, igrači i mediji također igraju ulogu u isticanju važnosti očuvanja klasičnih igara na GOG-u, gdje im pružamo pažnju i skrb koju zaslužuju.

Rekavši to, takvi slučajevi prije su iznimke, negoli pravilo. GOG Preservation Program svakog mjeseca obogaćujemo novim naslovima, a do kraja tekuće godine planiramo uvrstiti 500 igara. Smjer koji smo odabrali čini se ispravnim, a reakcije industrije i igrača izrazito su pozitivne. Da je posrijedi ispravan pristup također pokazuju i rani financijski izvještaji - da ne spominjemo pozitivan utjecaj na percepciju branda te podizanje svijesti.

Svjesni smo toga da ćemo se putem nastaviti suočavati s izazovima te posve sigurni da postoje lekcije koje tek trebamo savladati. Ipak, s obzirom na podršku igrača, promicatelja konzervacije, izdavača i naših partnera, uvjereni smo u to da idemo u dobrom smjeru. Uz njihovu potporu, nastavit ćemo usavršavati te dodatno „brusiti” program kako on bude rastao.

GOG je u prošlosti zastupao tezu da „suludi popusti od 75% ili 85%” umanjuju dugoročnu vrijednost igara. Ipak, u međuvremenu ste naslove i sami počeli nuditi uz značajne popuste, uključujući i one uvrštene u GOG Preservation Program. U kojoj su mjeri tržišni pritisci utjecali na promjenu stava kada je posrijedi međuodnos cijene i vrijednosti igre?

Kao prvo, naša cjenovna strategija i popusti koje nudimo prvenstveno su rezultat pregovora s izdavačima. Na kraju krajeva, oni su ti koji imaju posljednju riječ kada su posrijedi popusti koji se nude na njihove igre.

Industrija videoigara, posebice izdavaštvo i marketing, izuzetno je dinamično područje u kojem se strategije razvijaju ne samo tijekom godina, već često i unutar nekoliko mjeseci. Ako je nešto donedavno funkcioniralo, ne znači da će jednako dobro funkcionirati i danas, a ono što se trenutačno čini kao zlatno pravilo, uskoro bi se moglo prestati doimati kao takvo. Svaka tvrtka u ovoj industriji neprestano se prilagođava promjenama u ponašanju potrošača, konkurenciji i tržišnim trendovima.

Rekavši to, naša temeljna strategija ostaje ista – nastojimo ponuditi najbolja i najkompletnija izdanja klasičnih igara. Očuvanje igara oduvijek je bilo sastavni dio GOG-ovog DNK-a, sve što radimo pogonjeno je tom misijom. Čvrsto vjerujemo u to da klasične igre trebaju biti cijenjene, odnosno da prodaja uz ekstremne popuste ne odražava njihovu stvarnu vrijednost. Dapače, takav pristup može čak i naštetiti njihovoj ostavštini jer vrlo niska cijena potencijalno sugerira manjak kvalitete, iako su posrijedi igre koje su jednako izvrsne danas kao što su bile na dan inicijalnog izlaska.

Shodno tome, nadamo se da će GOG Preservation program, dugoročno gledano, pomoći promijeniti način na koji i igrači i izdavači percipiraju vrijednost klasičnih igara. Mogućnost kupnje dobre, stare igre uz 50% umjesto 90% popusta i dalje bi valjalo smatrati odličnom prilikom jer posrijedi su bezvremenska iskustva koja zaslužuju da ih se cijeni. To se neće dogoditi preko noći, ali tu smo na duge staze, spremni promicati vrijednost videoigraće povijesti, makar to morali činiti godinama.

Imajući u vidu važnost očuvanja videoigraće baštine u njenom izvornom obliku, planirate li u sklopu GOG Preservation Program u budućnosti ponuditi i potpuno nemodificirane verzije igara?

Na GOG-u igre uvijek reizdajemo u njihovom izvornom obliku. Sva poboljšanja ili dodatci u potpunosti su opcionalni. Smatramo da konzervacija podrazumijeva očuvanje izvornog iskustva, uz pružanje izbora igračima kada su posrijedi suvremena poboljšanja poput igranja u većoj rezoluciji, podrška za kontrolere ili mogućnost pohrane u oblaku.

Za nas, konzervacija videoigara ne podrazumijeva prepravljanje prošlosti, već osiguravanje da klasične igre ostanu dostupne i ugodne za igranje, uz poštovanje njihovog izvornog dizajna. Upravo iz tog razloga, svaki naslov uvršten u GOG Preservation Program nastojimo učiniti vjernim izvornom izdanju koliko je to moguće, pridodajući mu samo ona poboljšanja koja ne kompromitiraju autentičnost iskustva igranja.

Rekavši to, iako nam je cilj očuvati autentičnost, odnosno postići da igra izgleda te da se igra onako kako ju pamtite, svjesni smo da to ponekad podrazumijeva implementaciju poboljšanja. Povećavanje rezolucije, prilagođavanje grafičkih postavki ili podešavanje UI elemenata ponekad su nužni postupci kako bi se osiguralo da igra ostane vizualno i tehnički funkcionalna na suvremenim monitorima. Svaku igru uvijek pažljivo procjenjujemo zasebno, a u budućnosti bismo također mogli razmotriti i implementaciju šireg spektra grafičkih poboljšanja – uvijek vodeći računa o tome da duša igre pritom ostane netaknuta.