Započeo je GOG Summer Sale

Ako baš razmišljate o tome kako je krajnji čas da malčice osvježite svoju videoigraću kolekciju, na ovogodišnji GOG Summer Sale svakako vrijedi baciti oko – ma što vaš novčanik mislio o tome.

Naime, počevši od jučer pa sve do 9. srpnja, u sklopu velike ljetne rasprodaje GOG nudi popuste na više od 8000 videoigara svih šara i boja. Od AAA teškaša poput Cyberpunka 2077 (23,99 €), Devil May Cry 4 Special Editiona (7,49 €) i Silent Hilla 2 (41,99 €), preko srednjobudžetnih naslova kao što su Pillars of Eternity II: Deadfire – Obsidian Edition (15 €), A Plague Tale: Requiem (17,53 €) ili RoboCop: Rogue City (10 €), pa sve do indie krasotica poput Manor Lordsa (27,99 €), Citizen Sleepera (5,09 €) ili Terrarije (4,99 €).

A da i ne spominjemo primamljive kolekcije kao što su Mortal Kombat 1+2+3 (1,39 €), Mafia Trilogy (11,99 €), Resident Evil Bundle (20 €) ili, primjerice, Deponia Full Scrap Collection (6,29 €).

Svi koje zanima, cjelokupni popis videoigara na sniženju mogu pronaći ovdje.