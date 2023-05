Ivan Renić, dSPACE - Razvijamo softverska rješenja za sve relevantne proizvođače automobila

dSPACE je globalno vodeća tvrtka u razvoju alata za razvoj elektroničkih kontrolnih jedinica. Jedino se u Zagrebu, osim centrale u Paderbornu, nalazi Research & Development centar u kojem razvijaju testne alate za verifikaciju softverskih funkcija u kontrolnim sustavima. dSPACE razvojna rješenja se uglavnom koriste u automobilskoj industriji gdje se uspješno primjenjuju za razvoj i testiranje ugrađene elektronike. Kao tehnološki lider u simulaciji i validaciji u Zagrebu aktivno zapošljavaju. Kako je biti voditelj jedne grupe u Zagrebu, podijelio je s nama Ivan Renić.

Čime se bavi vaš odjel unutar tvrtke dSPACE Engineering i koja je uloga vas kao voditelja grupe?

Grupe i timovi kojih sam član i voditelj dio su većeg odjela unutar dSPACE grupacije koji se bave razvojem real-time testnih i razvojnih rješenja. U nizu dSPACE SW proizvoda koje podržavaju dSPACE real-time HW simulatore, moji timovi su većinom fokusirani na SW rješenja za bus protokole. Od 2013. godine, što neizravno (preko outsourcing tvrtke) i kasnije od osnutka podružnice u Zagrebu, radimo na različitim dSPACE SW produktima koji pokrivaju različite bus protokole koji se koriste u automobilskoj industriji (CAN, LIN, FlexRay, Ethernet).

Izdvojio bih rad na produktu ETHCP koji omogućava da se konfigurira dSPACE real time HW simulator kao simulator jednog Automotive Ethernet čvora ili restbus-a (ostalih Ethernet čvorova s kojima komunicira određeni čvor). Produkt ETHCP se sastoji od više dijelova: dio za konfiguriranje čvorova za simulaciju na temelju klijentove komunikacijske matrice i generiranje koda, dio koji generira Simulink modele sa svim potrebnim sučeljenima, dio vezan uz standardni dSPACE workflow za generiranje real time aplikacije.

Moja uloga kao voditelja grupe i tima je da kao tim razvijemo nove zahtjeve od korisnika i da nove implementacije budu kompatibilne s postojećom implementacijom, a i da osiguramo potrebnu kvalitetu proizvoda.

Gdje i kako se primjenjuje softverska rješenja koja razvijate?

Softverska rješenja firme dSPACE se koriste u razvojnim odjelima većine relevantnih proizvođača automobila i njihovih podizvođača. Korisnici naših rješenja su razvojni i testni inženjeri koji koriste naše proizvode kao testno okruženje za razvoj svojih proizvoda, električnih komponenata u automobilima. Naša softverska rješenja moraju podržavati najnovije zahtjeve koje kreiraju novi trendovi u automobilskoj industriji, na primjer zahtjevi za sigurnu komunikaciju sa velikom količinom podataka.

Pri razvoju novih mogućnosti električnih komponenata ili sustava u cjelini, naša softverska rješenja se mogu koristiti u raznim razvojnim koracima. Dakle, klijent može dio svoje ethernet mreže elektroničkih komponenti simulirati s našim proizvodima. To može biti ethernet mrežni čvor elektronične komponente koju razvija (Rapid Control Prototyping) ili restbus okruženje tog ethernet mrežnog čvora (Hardware in the loop).

Kako vam prethodno stečeno radno iskustvo pomaže na trenutnom radnom mjestu u tvrtki dSPACE Engineering?

S obzirom na to da sam imao raznoliko i intenzivno iskustvo na različitim pozicijama, mogu reći da je svako dosadašnje iskustvo pomaže u obavljanju trenutnih zadaća. Nakon završetka FER-a, smjera Telekomunikacije i Informatika pružila mi se mogućnost zaposliti se u Infineon AG, Muenchen, u odjelu čiji je core business bio proizvodnja baseband chipova za mobilne telefone. Tijekom 7 godina rada u međunarodnom okruženju na pozicijama application engineera i verification engineera, imao sam prilike raditi na raznim SW slojevima, od embeddeda do protocol stack-a.

Nakon odluke o povratku u Hrvatsku, te vještine pomogle su mi pronaći posao u manjoj konkurentnoj internacionalnoj firmi/start upu koja se je također bavila razvojem SW, ali viših slojeva SW za mobilne telefone. Zbog ekonomske krize bio sam prisiljen promijeniti posao i okušati se kao Sales Area Manager za energetske transformatore u Končar D&STu gdje sam u 3 godine stekao zanimljiva iskustva u prodaji i provođenju velikih međunarodnih projekata.

Osim stečenih znanja u raznim programskim jezicima, protokolima, sustavima, kroz sve te godine iskustva proteže se fokus na kupca, njegove zahtjeve i implementaciju u zadanom roku osiguravajući potrebnu kvalitetu i pronalazeći kreativna rješenja za dane zahtjeve.

Koji su glavni izazovi s kojima se s usrećete u svom radu?

Glavni izazovi su implementirati nove zahtjeve u danom roku, a pritom razvijati različite vještine svojih članova tima. Članovi tima su različitih iskustava i znanja, i gledamo prilagoditi agilne metode na zadovoljstvo sviju aktera u procesu. Također za razvoj određenih korisničkih zahtjeva potrebna je suradnja s različitim timovima a i odjelima koji rade na drugim dijelovima SW ili dSPACE produkata.

Svima nama je zajednički cilj omogućiti korisniku što bolje mogućnosti za brži razvoj vlastitog SW-a. Vrlo često mi razvijamo naše feature za testni sustav paralelno s klijentovim razvojem istog featurea na njegovom SW/HW. Zahtjevi korisnika ponekad nisu do kraja definirani i potrebna je jako dobra suradnja s našim odjelima koji imaju direktan odnos s kupcima.

Što biste naveli kao prednost rada u vašem odjelu, tvrtki potencijalnim novim zaposlenicima?

Na prvom mjestu istaknuo bi rad na proizvodu koji se svakodnevno koristi u razvojnim odjelima tvrtki u automobilskoj industriji. Na indirektan način sudjelujemo u kreiranju novih razvojnih trendova u automobilskoj industriji. Naši proizvodi moraju omogućiti stvaranje okruženja u kojem korisnik može verificirati svoj razvoj. Mišljenja sam da se radom u našoj tvrtki dobiva se na širini i razumijevanju produkta i zahtjeva u automobilskoj industriji.

Rad je u međunarodnom okruženju, potrebno je uz razvijanje znanja programskih jezika (C#, C, Python, Matlab, Simulink) razvijati se u komunikaciji s ljudima na različitim pozicijama u organizaciji i izvan nje. Svakom zaposleniku potreban je razvoj na različitim područjima, jako bitno je razvijati sistemsko znanje, imati fokus na testiranje i razumijevanje korisničkih zahtjeva.