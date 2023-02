VIDEO: Damir Sabol, legenda hrvatskog ICT-ja, o ChatGPT-u, Elonu Masku i drugim aktualnim temama...

Razgovori u kojima legende IT scene analiziraju kurentne tehnološke trendove postali su omiljena stalna točka Bug Future Showa. Ovaj put moderatorsku palicu preuzeo je direktor programa Bug Future Showa, Bugov izvršni urednik Petric, a o nahajpanom AI-ju, o fenomenu Elona Muska, o digitlanom zdravlji longevityju, kao i o kripto winteru i low code / no code generaciji developera pričao je s možda i najvećim tech guruom u nas, apsolutnim brojem jedan hrvatske IT scene, neizmjernog renome, legendarnim Damirom Sabolom. Evo video cijelog intervjua:

Kako nam je bilo na BFS-u 2023 pogledajte u ovom kratkom videu od 90 sekunda:

Ovdje je i detaljna reportaža s BFS-a 2023 (20 minuta):