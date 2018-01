Proizvodnja iPhonea X zaustavlja se na ljeto

Svi smo već navikli na tik-tak ritam u kojem Apple jednu godinu predstavlja iPhone s većim promjenama u odnosu na prethodnu generaciju, pa naredne godine na tržište pusti njegovu "nadogradnju". Pri tome lanjski model obično ostaje u ponudi, ali mu se cijena spušta za 100 ili više dolara. Slično bi se trebalo dogoditi i ove godine, kada na jesen Apple u javnosti izađe s nasljednikom trenutačnog flagshipa, iPhonea X.

Međutim, pouzdani analitičar Ming-Chi Kuo iz KGI Securitiesa je dojavio medijima kako Apple za svoju "desetku" ima nešto drugačije planove. Naime, kompanija planira nakon uvođenja novog modela iz proizvodnje potpuno povući iPhone X, radije nego da ga prodaje po nižoj cijeni.

iPhone x neće "doživjeti" niti prvi rođendan

Pojeftinjenje ovog premium uređaja na, recimo, 900 dolara, dok se na policama nalazi nova verzija po 1000 i više kanibalizirala bi prodaju novog modela i umanjila vrijednost branda koju nosi Appleova perjanica – smatraju u Cupertinu.

Stoga će se iPhone X u potpuno neuobičajenom slijedu događaja vrlo vjerojatno proizvoditi samo do ovog ljeta, od kada će svi kapaciteti biti usmjereni na novi model, ili više njih. Od jeseni bi, tako, trebalo biti moguće kupiti modele SE, 7 i 7 Plus, 8 i 8 Plus, te iPhone X nove generacije. Uz to, Ming-Chi Kuo predviđa i da će u ponudi biti dva sasvim nova modela – iPhone X plus sa zaslonom od 6,5 inča i još neimenovani model od 6,1 inča, s Face ID tehnologijom ali nešto jeftiniji od X linije.