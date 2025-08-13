Kineske korporacije izbacuju najviše patenata, Europa na kapaljku

Na najnovijoj Global 250 ljestvici patenata koju je objavio IFI CLAIMS Patent Services, slika globalne inovativnosti mijenja se u korist azijskih kompanija. Kineske tvrtke definitivno dominiraju: čak sedam od deset najviših pozicija pripada korporacijama iz Kine, a brojem aktivnih patentnih obitelji prednjači State Grid Corporation of China. Slijede Kineska akademija znanosti te Samsung iz Južne Koreje.

Global 250 za 2025. godinu mjeri ukupan broj aktivnih patentnih obitelji u vlasništvu neke tvrtke. Obitelj predstavlja skup povezanih patentnih dokumenata koji se čuvaju diljem svijeta radi zaštite jednog izuma IFI Global

Iako se niti jedna američka kompanija nije našla među prvih deset, iz SAD-a dolazi čak 45 tvrtki. Predvode ih IBM na 20. mjestu s više od 38.000 aktivnih patenta, potom Microsoft, Qualcomm i RTX. S druge strane, Japan drži najviše mjesta na cijeloj ljestvici – čak 75 tvrtki, ili 30 % ukupno, dok iz Kine dolaze 72 tvrtke (29 %).

Ova rang-lista pokazuje opsežnu tehnološku snagu i inovativnost korporacija te globalni pomak patentne aktivnosti prema istočnoazijskim zemljama IFI-jevoj Global 250/Perplexity

Na IFI-jevoj listi pojavljuju se i tri njemačke kompanije. Bosch se ističe u području elektroničke obrade digitalnih podataka i rješenjima za automobilsku industriju, Siemens nudi patente vezane uz digitalnu obradu podataka, baterije i upravljačke sustave za vozila, a Porsche inovacije vezane za kontrolu vozila, baterije i sustave dijagnostike u automobilskoj industriji. Nizozemski Philips prednjači u zdravstvenoj tehnologiji, posebno u dijagnostici, s velikim brojem patenata iz područja mjerenja i obrade medicinskih podataka.

Kina dominira s gotovo polovinom svih svjetskih aktivnih patentnih portfelja, dok Japan zauzima drugo mjesto s više od četvrtine. SAD čini dodatnih 14 %, dok na sve ostale države otpada samo 18 % udjela IFI Global 250/Perplexity

IFI-jev Global 250 mjeri broj aktivnih patentnih obitelji, što zapravo predstavlja broj unikatnih izuma koje kompanije štite širom svijeta. Ova analiza daje investitorima i analitičarima jasniji pogled na tehnološku snagu tvrtke i njenu strategiju upravljanja intelektualnim vlasništvom, izravnije nego što to pružaju tradicionalne financijske bilance. Takva koncentracija patenata govori o intenzitetu istraživanja i razvoja, tehnološkoj produktivnosti i trenutačnoj dominaciji azijskih firma na svjetskoj razini.