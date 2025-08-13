Kineske korporacije izbacuju najviše patenata, Europa na kapaljku

Kineske tvrtke imaju najsnažnije uporište u globalnim inovacijama, zauzimajući sedam od 10 najboljih pozicija na ljestvici IFI Global 250 za 2025. godinu

Mladen Smrekar srijeda, 13. kolovoza 2025. u 17:07
Kineske korporacije drže čak sedam od deset najviših pozicija na listi 📷 jcomp
Kineske korporacije drže čak sedam od deset najviših pozicija na listi jcomp

Na najnovijoj Global 250 ljestvici patenata koju je objavio IFI CLAIMS Patent Services, slika globalne inovativnosti mijenja se u korist azijskih kompanija. Kineske tvrtke definitivno dominiraju: čak sedam od deset najviših pozicija pripada korporacijama iz Kine, a brojem aktivnih patentnih obitelji prednjači State Grid Corporation of China. Slijede Kineska akademija znanosti te Samsung iz Južne Koreje.

Global 250 za 2025. godinu mjeri ukupan broj aktivnih patentnih obitelji u vlasništvu neke tvrtke. Obitelj predstavlja skup povezanih patentnih dokumenata koji se čuvaju diljem svijeta radi zaštite jednog izuma 📷 IFI Global
Global 250 za 2025. godinu mjeri ukupan broj aktivnih patentnih obitelji u vlasništvu neke tvrtke. Obitelj predstavlja skup povezanih patentnih dokumenata koji se čuvaju diljem svijeta radi zaštite jednog izuma IFI Global

Iako se niti jedna američka kompanija nije našla među prvih deset, iz SAD-a dolazi čak 45 tvrtki. Predvode ih IBM na 20. mjestu s više od 38.000 aktivnih patenta, potom Microsoft, Qualcomm i RTX. S druge strane, Japan drži najviše mjesta na cijeloj ljestvici – čak 75 tvrtki, ili 30 % ukupno, dok iz Kine dolaze 72 tvrtke (29 %).

Ova rang-lista pokazuje opsežnu tehnološku snagu i inovativnost korporacija te globalni pomak patentne aktivnosti prema istočnoazijskim zemljama 📷 IFI-jevoj Global 250/Perplexity
Ova rang-lista pokazuje opsežnu tehnološku snagu i inovativnost korporacija te globalni pomak patentne aktivnosti prema istočnoazijskim zemljama IFI-jevoj Global 250/Perplexity

Na IFI-jevoj listi pojavljuju se i tri njemačke kompanije. Bosch se ističe u području elektroničke obrade digitalnih podataka i rješenjima za automobilsku industriju, Siemens nudi patente vezane uz digitalnu obradu podataka, baterije i upravljačke sustave za vozila, a Porsche inovacije vezane za kontrolu vozila, baterije i sustave dijagnostike u automobilskoj industriji. Nizozemski Philips prednjači u zdravstvenoj tehnologiji, posebno u dijagnostici, s velikim brojem patenata iz područja mjerenja i obrade medicinskih podataka.

Kina dominira s gotovo polovinom svih svjetskih aktivnih patentnih portfelja, dok Japan zauzima drugo mjesto s više od četvrtine. SAD čini dodatnih 14 %, dok na sve ostale države otpada samo 18 % udjela 📷 IFI Global 250/Perplexity
Kina dominira s gotovo polovinom svih svjetskih aktivnih patentnih portfelja, dok Japan zauzima drugo mjesto s više od četvrtine. SAD čini dodatnih 14 %, dok na sve ostale države otpada samo 18 % udjela IFI Global 250/Perplexity

IFI-jev Global 250 mjeri broj aktivnih patentnih obitelji, što zapravo predstavlja broj unikatnih izuma koje kompanije štite širom svijeta. Ova analiza daje investitorima i analitičarima jasniji pogled na tehnološku snagu tvrtke i njenu strategiju upravljanja intelektualnim vlasništvom, izravnije nego što to pružaju tradicionalne financijske bilance. Takva koncentracija patenata govori o intenzitetu istraživanja i razvoja, tehnološkoj produktivnosti i trenutačnoj dominaciji azijskih firma na svjetskoj razini.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala

Odabrani modeli

Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!

Kupi

Moćan bas i vrhunska jasnoća zvuka.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE520 zvučnici

125 mm membrane od ugljičnih vlakana, 25 mm kupolasti visokotonac od ugljičnih vlakana, frekvencijski raspon 30Hz–28kHz, osjetljivost 90dB, maksimalni SPL 113dB, snaga 300W, troputna konstrukcija, impedancija 6 ohma.

3400,00 € 4000,00 € Akcija

Duboki bas i automatska kalibracija.

Akcija

SENNHEISER AMBEO subwoofer

Class D pojačalo 350W RMS, 8" dugačak hod membrane, frekvencijski raspon 27Hz–80Hz, mono RCA ulaz, Bluetooth 5.2 s LC3 kodekom, dimenzije cca 27,4x36,9x27,4 cm, težina 8,2 kg.

478,90 € 699,00 € Akcija

Kompaktno digitalno pojačalo s Bluetoothom.

Akcija

DYNAVOX DA-30BT pojačalo

2x15W RMS (4 ohma), Bluetooth ulaz, frekvencijski odziv 20Hz–20kHz, omjer buke i šuma >80 dB, THD <0,1%, ulaz 3,5 mm, dimenzije 150x150x30 mm, težina 250 g, napajanje 8x AA ili 12V DC.

49,00 € 66,00 € Akcija

Hi-Fi sustav s Bluetoothom i CD-om.

Akcija

SHARP XL-B517DBR micro linija

60 memorija stanica, 45W snaga, Bluetooth 5.0, USB ulaz, LCD zaslon, drvena kućišta, dimenzije 170x235x150 mm, težina 4 kg.

115,00 € 132,59 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi