Kirigami protiv uređaja koji prisluškuju

Kao što znate, naši mobiteli nas prisluškuju, čak i kad im u postavkama to navodno zabranimo. Tehnologija imenom Kirigami navodno to rješava

Prema pisanju na ScienceBlogu istraživači sa Sveučilišta Carnegie Mellon razvili su Kirigami, filter koji detektira i uklanja ljudski govor iz audio podataka prije obrade za prepoznavanje aktivnosti. Tvrde da ovo rješava rastući problem: dok „zvučni podaci“ (to jest - prisluškivanje od strane naših uređaja) „omogućuju korisne aplikacije poput zdravstvenog nadzora“ (ne znamo doslovce nikoga tko koristi svoj mobitel ili pametni zvučnik u tu svrhu, ali okej…), mogu također snimiti osjetljive osobne informacije iz naših razgovora.

Za razliku od prethodnih rješenja koja su samo modificirala audio podatke, Kirigami filtrira govor na izvoru. Ova razlika postala je ključna s pojavom naprednih AI sustava za prepoznavanje govora poput OpenAI-jevog Whispera, koji mogu rekonstruirati razgovore iz obrađenog zvuka.

Tehnologija funkcionira kao binarni klasifikator koji određuje postoji li govor u audio snimkama, a može se izvoditi i na malim mikrokontrolerima. Obradom podataka izravno na uređaju umjesto u oblaku osjetljivi govor nikada ne napušta mikrofon. Kažu.

Kirigami nudi prilagodljive postavke privatnosti. Korisnici mogu postaviti agresivni prag koji daje prioritet uklanjanju govora, ili manje agresivnu postavku koja čuva više okolišnog zvuka uz nešto veći rizik propuštanja govornog sadržaja.

Rad je objavljen u Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, a kako nije besplatan, za čitanje ćete morati platiti.

Kirigami je, usput, japanska vještina pravljenja raznih figura od papira, ali za razliku od poznatijeg origamija za to koristi isključivo savijanje lista, kirigami dozvoljava i rezanje i spajanje odvojenih komada papira.