Potraga za kadrovima: stanje kvantnog računarstva 2025.

MIT-ov najnoviji ”Izvještaj o kvantnom indeksu“ sveobuhvatna je procjena globalnog stanja tehnologije od patenata do kvantne radne snage

Puni utjecaj kvantnog računalstva na gospodarstvo i industriju tek se očekuje. Tako bi otprilike glasio sažetak novog MIT Sloanovog izvještaja Quantum Index Report 2025 koji donosi sveobuhvatan pregled trenutačnog stanja kvantnog računarstva te njegovog globalnog utjecaja i razvoja.

Mjereno brojem dokumenata u kojima se spominje kvantno računarstvo, prednjače kompanije IBM i Alphabet. Slijede ih IonQ D-Wave i Quantum Computing Inc. Listu prvih deset zaoružuju Microsoft, NVIDIA, Rigetti, SEALSQ i Samsung Quantum Index Report 2025

Ključni nalazi ističu ubrzano poboljšanje performansi kvantnih procesora: danas više od dvadeset proizvođača izrađuje četrdesetak kvantnih procesorskih jedinica (QPU), iako su za masovnu primjenu još potrebna značajna tehnološka unapređenja. Broj patenata u području kvantne tehnologije raste eksponencijalno, čak pet puta u posljednjem desetljeću. Dominira Kina sa 60 % svih patenata, slijede je SAD i Japan, a najviše patenata prijavljuju korporacije i sveučilišta.

Kina je dominantna lokacija za podnošenje patenata kvantne tehnologije, s porastom od 1011 patenata u 2014. na 7308 u 2024. SAD su zadržale drugo mjesto s porastom od 613 na 2301 patent, dok Svjetski patentni ured bilježi rast s 265 na 1072 patenta Quantum Index Report 2025

Izvješće bilježi rekordna ulaganja rizičnog kapitala u kvantne tvrtke 2024. godine: najviše u hardver za kvantno računarstvo (1,6 milijardi dolara), a potom u softver (621 milijun dolara), iako je to i dalje manje od 1 % ukupnih globalnih rizičnih ulaganja.

Korporativni sektor dosegao je svoj maksimum od 1570 patenata u 2020. godini, dok su sveučilišta nastavila snažan rast i dosegla 1668 patenata u 2023., a nakon 2019. znatno se ubrzalo sudjelovanje vlada. Godine 2023. zabilježen je i prvi značajan pad u većini kategorija osim za sveučilišta Quantum Index Report 2025

Raste interes poslovnog sektora; broj referenci o kvantu u poslovnim komunikacijama kompanija lani je znatno je premašio prijašnje godine, što se tumači zrelošću tržišta i pozicioniranjem kvantnih tehnologija u glavnu struju poslovanja. Sve je veći i naglasak na obrazovanju: potražnja za kadrovima s kvantnim kompetencijama gotovo se utrostručila od 2018., dok sveučilišta ubrzano otvaraju programe i istraživačke centre za razvoj kvantne radne snage.