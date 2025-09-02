Potraga za kadrovima: stanje kvantnog računarstva 2025.
MIT-ov najnoviji ”Izvještaj o kvantnom indeksu“ sveobuhvatna je procjena globalnog stanja tehnologije od patenata do kvantne radne snage
Puni utjecaj kvantnog računalstva na gospodarstvo i industriju tek se očekuje. Tako bi otprilike glasio sažetak novog MIT Sloanovog izvještaja Quantum Index Report 2025 koji donosi sveobuhvatan pregled trenutačnog stanja kvantnog računarstva te njegovog globalnog utjecaja i razvoja.
Ključni nalazi ističu ubrzano poboljšanje performansi kvantnih procesora: danas više od dvadeset proizvođača izrađuje četrdesetak kvantnih procesorskih jedinica (QPU), iako su za masovnu primjenu još potrebna značajna tehnološka unapređenja. Broj patenata u području kvantne tehnologije raste eksponencijalno, čak pet puta u posljednjem desetljeću. Dominira Kina sa 60 % svih patenata, slijede je SAD i Japan, a najviše patenata prijavljuju korporacije i sveučilišta.
Izvješće bilježi rekordna ulaganja rizičnog kapitala u kvantne tvrtke 2024. godine: najviše u hardver za kvantno računarstvo (1,6 milijardi dolara), a potom u softver (621 milijun dolara), iako je to i dalje manje od 1 % ukupnih globalnih rizičnih ulaganja.
Raste interes poslovnog sektora; broj referenci o kvantu u poslovnim komunikacijama kompanija lani je znatno je premašio prijašnje godine, što se tumači zrelošću tržišta i pozicioniranjem kvantnih tehnologija u glavnu struju poslovanja. Sve je veći i naglasak na obrazovanju: potražnja za kadrovima s kvantnim kompetencijama gotovo se utrostručila od 2018., dok sveučilišta ubrzano otvaraju programe i istraživačke centre za razvoj kvantne radne snage.