Potrebno smanjivanje troškova u cloudu

Od početka pandemije 2020. mnoge su organizacije počele provoditi projekte digitalne transformacije. Wancloudsovo izvješće iz veljače ove godine otkriva da su tvrtke pri tome koristile više platformi u oblaku, a 48% njih je koristilo hibridni pristup koristeći javni i privatni oblak.

Nastavak tog procesa transformacije doveden je u pitanje uslijed rastuće inflacije i kamatnih stopa, zajedno sa strahovima od potencijalne recesije što stavlja sve veći financijski i operativni pritisak na organizacije. Kao posljedica, mnoge tvrtke preispituju svoje digitalne ambicije dok se potrošnja na oblak stavlja pod povećalo.

Vidljivost i praćenje potrošnje u oblaku ostaje izazov za industriju navodi se u izvješću. Apple navodno troši preko 30 milijuna dolara mjesečno na Amazonovom oblaku, a većina poduzeća nema takve resurse boreći se pri tome sa skrivenim i neočekivanim troškovima korištenja oblaka.

Posljednje izvješće Wancloudsa, 2H 2022 Cloud Cost and Optimization Outlook, upravo ispituje ovaj izazov za IT timove. Izvješće otkriva da donositelji IT odluka poduzimaju mjere kako bi obuzdali troškove, pri čemu je njih 39% navelo da su odlučili premjestiti ključne resurse unutar prostora tvrtke (on premise), a daljnjih 29% navelo je da su se, zbog visokih cijena, prebacili na javni oblak u prvoj polovici 2022., prenosi VentureBeat.

Image: Wanclouds

Zaključno, Wanclouds otkriva da 81% IT zaposlenika kaže da su ih nadređeni uputili da smanje potrošnju u oblak ili barem ne stvaraju dodatne troškove. Ovo uključuje 28% onih kojima su njihovi šefovi rekli da djelomično smanje potrošnju na oblak i 14% onih kojima je savjetovano da drastično smanje potrošnju. Za one od kojih se traži smanjenje troškova, njih između 26% i 50% je reklo da to planira učiniti.