Provjerili smo koliko traje dostava pisma Hrvatskom poštom u prosincu

Već uobičajene kritike na račun Hrvatske pošte, koje govore o kašnjenju i gubljenju pošiljki te dostavljanju samo obavijesti umjesto pošiljki u sandučiće primatelja, posljednjih su tjedana sve glasnije i češće. Možda ste se i sami uvjerili u to kako je domaća poštanska kompanija pretrpana pošiljkama u unutarnjem i međunarodnom prometu, a to je nedavno potvrdio i direktor HP-a Ivan Čulo za RTL. On je kazao kako je prosinac tradicionalno najužurbaniji mjesec u poštanskom sektoru, a zbog pandemije ove je godine zabilježeno oko 22% više pošiljaka nego lani.

Hrvatska pošta je lani isplatila 1,3 milijuna kuna u odštetama za izgubljene pošiljke

Odlučili smo stoga načiniti eksperiment i provjeriti koliko je izvedivo u danima prije Božića poslati pismo, na primjer čestitku, unutar Hrvatske. Naumili smo, dakle, običnu kuvertu poslati iz Zagreba u Zagreb, na udaljenost od nekoliko kilometara od predaje pošiljke do adrese isporuke. Dakako, u međuvremenu ona mora proći kroz sortirnicu Hrvatske pošte i nekoliko ruku dostavljača, pa nas je zanimalo koliko sve skupa traje.

Drugim riječima, željeli smo provjeriti hoće li čestitke poslane u zadnjem tjednu prije Božića na vrijeme stići primateljima.

Teškom mukom do markice

U avanturu smo krenuli 16. prosinca, devet dana prije Božića. Da neće sve proći baš jednostavno kao što smo očekivali, postalo je jasno već na prvom koraku – kupovini poštanske marke. Istu nismo uspjeli kupiti u šest (da, šest!) kioska u nekoliko zagrebačkih kvartova, jer su sve marke HP-a u njima bile rasprodane. Dva poštanska ureda koja smo pritom obišli bila su prekrcana, tj. ispred njih je, na zdravoj fizičkoj distanci, u redovima čekalo 10-15 ljudi. Već tu se moglo naslutiti kakva se gužva u pošti odvija, kako u poslovnicama tako i u logistici.

Nakon što smo na jedvite jade, iz sedmog pokušaja, nabavili poštansku marku, istog dana poslali smo "čestitku" ubacivši je u sandučić ispred lokalnog poštanskog ureda – i čekali njezinu isporuku u "kućni kovčežić", kako to u Hrvatskoj pošti vole reći.

Koliko smo čekali?

Stiglo je!

Pismo smo, dakle, u sandučić ubacili 16. prosinca u poslijepodnevnim satima, pa su je djelatnici vrlo vjerojatno odande preuzeli tek dan nakon toga. Pečat preko markice (čini se) pokazuje da je u sustav kuverta zaprimljena 17. prosinca (četvrtak), dok print iz sortirnog stroja otkriva da je tamo bila dva radna dana nakon toga, u ponedjeljak, 21. prosinca u 11:46.

Na zagrebačku odredišnu adresu poštar je pismo dostavio danas, u ponedjeljak, 28. prosinca.

Ukupno smo, dakle, u božićno vrijeme na isporuku pisma čekali 12 dana. Ako od toga oduzmemo dva vikenda i Božić, ispada da je Pošti za dostavu čestitke iz Zagreba u Zagreb trebalo neto šest radnih dana. Pouka teksta – želite li da vam u prosincu bilo što stigne na vrijeme, pošaljite barem dva tjedna ranije i nadajte se najboljem.