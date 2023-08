Raskrinkan rašireni mit: društvene mreže nisu uzrok depresije

Iako je općeprihvaćeno mišljenje kako postoji veza između sve većeg broja depresije kod mladih i njihovog vremena provedenog na društvenim mrežama, čini se da te dvije stvari ipak nisu povezane. Barem tako govore rezultati istraživanja "Ponašanje na društvenim mrežama i simptomi anksioznosti i depresije" koje je Silje Steinsbekk, profesorica na Odsjeku za psihologiju Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologiju (NTNU), provela na djeci i mladima u dobi od 10 do 16 godina.

Nema korelacije

Istraživači su pratili 800 djece u Trondheimu tijekom šestogodišnjeg razdoblja ne bi li pronašli korelaciju između korištenja društvenih mreža i razvoja simptoma mentalnih bolesti. Podatke su prikupljali svake druge godine i to im je omogućilo da prate djecu na prijelazu iz djetinjstva u adolescenciju.

Porast depresije kod mladih i njihovo vrijeme provedenog na društvenim mrežama nisu izravno povezani, otkriva norveška studija freepik

Ishod studije, objavljene u časopisu Computers in Human Behavior bio je isti i za dječake i za djevojčice. Rezultati su bili jednaki bez obzira na to jesu li djeca objavljivala postove i slike putem vlastitih stranica na društvenim mrežama ili su lajkala i komentirala objave drugih. Povećano korištenje društvenih mreža nije dovelo do više simptoma tjeskobe i depresije niti su oni koji su s vremenom razvili više simptoma anksioznosti i depresije promijenili svoje navike na društvenim mrežama.

Oprečni rezultati istraživanja

Posljednjih godina provedena su brojna istraživanja koja su se bavila korelacijom između korištenja društvenih medija od strane djece i mladih i njihovog mentalnog zdravlja. I dok su neka otkrila da uporaba društvenih medija ima negativan učinak, druga su istraživanja uočila da ona čak promiče mentalno zdravlje.

Kanadski istraživači ispitali su kliničke i neurofiziološke ishode korištenja kombinacije stimulacije mozga i kognitivnih vježbi kao tretmana za kliničku depresiju SFU

Kanadski istraživači sa Sveučilišta Simona Frasera otkrili su tako da tehnologija pomaže u tretmanu depresije mladih, a Bug je početkom godine pisao o "theta burst stimulaciji mozga" kao brzoj i učinkovitoj metodi liječenja velikog depresivnog poremećaja kod mladih.

Djevojčice i dječaci

Norveški istraživači nadaju se da će rezultati njihovog istraživanja pridonijeti razumijevanju utjecaja društvenih mreža na razvoj mladih ljudi i njihovu sposobnost funkcioniranja u društvu. Tko je posebno ranjiv, tko ima koristi od društvenih mreža i je li bitan način na koji se one, sve su to pitanja koja muče i roditelje i znanstvenike.

Lajkanje i komentiranje tuđih postova utječe na djevojčice, ali ne i na dječake freepik

Steinsbekk i njezini kolege ranije su otkrili da djevojke koje lajkaju i komentiraju tuđe objave na društvenim mrežama s vremenom razviju lošiju sliku tijela, no to nije bio slučaj s dječacima. Objavljivanje na vlastitim računima na društvenim mrežama nije imalo utjecaja na samopouzdanje, ni dječaka niti djevojčica.

Identifikacija ranjivih

U nadolazećim godinama istraživači namjeravaju ispitati kako različita iskustva na društvenim mrežama, poput internetskog zlostavljanja i objavljivanja golišavih slika, utječu na razvoj i funkcioniranje mladih u društvu.

Grafički prikaz modela testiranja NTNU

"Naša studija otkriva da to što Kari ili Knut sve više lajkaju i objavljuju na Instagramu ili Snapchatu ne povećava vjerojatnost da će razviti simptome tjeskobe i depresije. Ali to ne znači da nemaju negativna iskustva na društvenim mrežama, da se ne osjećaju ovisni ili isključeni. Neki mogu biti posebno ranjivi i to su oni koje moramo identificirati,” kaže Steinsbekk koja ističe i neke pozitivne aspekte društvenih mreža.

"Društvene mreže nude mjesto i pripadnost zajednici i olakšavaju kontakt s prijateljima i obitelji. One mogu biti platforma za društvenu podršku i pomoć u zaštiti od usamljenosti za mlade ljude s malo prijatelja", zaključuju norveški istraživači.